Riparte il ramadan e torna a farsi sentire il comitato di via Fabbretti: "Nella moschea fedeli 5 volte più del consentito"

Nei primi quattro giorni di questo Ramadan, alla principale preghiera serale del rito islamico, quella del tramonto, in Via Fabbretti è stata registrata una affluenza complessiva presso il centro Afaf pari a circa mille unità. La affluenza registrata, ripartita per giornate e già segnalata, è stata di poco superiore a 100 unità contemporaneamente presenti nella giornata di domenica, di circa 400 nella giornata di lunedì, di poco sopra a 350 nella giornata di martedì, poco oltre 150 nella giornata di mercoledì, con uscite massive (dalle ore 20.50 alle ore 21.20 circa) risoltesi in difficoltà per il traffico locale ed in schiamazzi principalmente avvertiti all'incrocio di Via Fabbretti con Via Ravegnana": è il bilancio dei primi giorni della ricorrenza nella moschea di via Fabbretti, al centro di una lunga diatriba coi residenti della strada, un vicolo senza uscita di via Ravegnana.

Traffico, schiamazzi, difficoltà di accesso ad eventuali mezzi di soccorso, oltre che una lunga vicenda urbanistica che avrebbe portato in teoria ad una destinazione d'uso di buona parte dell'immobile ad attività non sociali. Per il comitato "a prescindere dai soliti disagi alla circolazione, che da sempre paiono non interessare l'amministrazione comunale, resta il fatto incontestabile, ora come in passato, che la porzione immobiliare in cui la amministrazione comunale riterrebbe possibile l'esercizio del culto è di capienza inferiore ai numeri registrati nelle giornate predette, superiori anche al 500%, per esempio per la giornata di martedì, rispetto alla capienza massima desumibile dalla superficie della porzione stessa"

Come negli anni precedenti il comitato lamenta che "ad oggi non risulta svolto alcun controllo negli orari di uscita predetti. Qualcosa, come sempre, non quadra e come sempre dalla amministrazione, nonostante le diffide ricevute e le diverse promesse (ormai risalenti), non giungono né iniziative concrete verso i residenti della zona, né segnali di attività dirette a prevenire (ormai tardive visto il trend avviato) e intervenire tempestivamente su condotte che non risultano autorizzate", conclude la nota del comitato.