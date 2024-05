"Con i piedi nel fango", l'alluvione ricordata attraverso gli scatti inediti di Cristiano Frasca: "In via Firenze ho capito la drammaticità dell'evento"

I suoi occhi sono stati quelli di milioni di italiani. Incollati al web e alla tv per conoscere le sorti della Romagna flagellata dall'alluvione. I suoi occhi hanno catturato la ferocia dei fiumi, trasformati in tsunami di acqua e fango dalle piogge eccezionali cadute in poche ore e che hanno devastato tutto ciò che incontravano lungo il loro cammino. Hanno immortalato devastazione, ma anche soccorsi, aiuti e tantissima solidarietà. Sguardi, trasmessi in un click, diventando istantanee indelebili.

L'alluvione del 2023 che ha travolto Forlì raccontata attraverso le immagini dal fotografo Cristiano Frasca, collaboratore anche di ForlìToday, e che saranno esposte in una mostra dal titolo "Con i piedi nel fango", che sarà esposta dal 16 al 19 maggio al “Circolo Inzir - Viaggiatori in Circolo” in Via Bezzecca, 10. Quattro giornate per ripercorrere i primi attimi post alluvione, la catena di solidarietà che ne è scaturita e che ci ha risollevato dal fango. Oltre all'esposizione sono previsti una serie di eventi collaterali. “Saranno esposte una sessantina di foto – esordisce Frasca -. Si tratta di una sorta di percorso dei primi giorni dell'alluvione, con immagini 'inedite', che, come recita il sottotitolo della mostra, raccontano quello che è stato documentato ai margini della cronaca”.

Ci puoi spiegare questo aspetto?

"Alcune settimane dopo l'alluvione è stata effettuata una 'rilettura' delle foto scattate e che non sono state utilizzate per fini editoriali. Sono più di diecimila e ne ho scelte più di 300 da una prima selezione. Poi un mio amico alluvionato, Michele Carloni, con il quale condivido diverse esperienze fotografiche, si è offerto di aiutarmi nell'effettuare un'ulteriore scrematura".

Torniamo indietro di un anno, a quei drammatici giorni. Quando hai realizzato che la situazione stava peggiorando?

"La mia storica collega, Alessandra Salieri, ha appeso in studio l'allerta meteo del 15 maggio come ricordo. Le condizioni atmosferiche stavano peggiorando e già nella mattinata del 16, ricevendo telefonate sempre più insistenti sul livello preoccupante dei fiumi, abbiamo cominciato a tener monitorato la situazione, come facciamo in questi casi".

Ma ti aspettavi di dover fare i conti con uno scenario così catastrofico?

"Con Alessandra in passato ho avuto modo di documentare eventi meteo estremi e situazioni critiche, come ad esempio l'alluvione del 2019 di Villafranca o il nevone del 2012. Inizialmente non si aveva infatti la percezione di una situazione catastrofica. In serata, mentre ero impegnato a documentare quanto stava accadendo in via Firenze, dove è stata accertata la prima vittima dell'alluvione a Forlì, ho realizzato che era una cosa più grande di quanto potessimo immaginare".

Ricordiamo bene la lunga diretta notturna...

"Era una situazione particolarmente difficile, perché oltre all'esondazione dei fiumi, alla pioggia abbondante e al vento, era saltata l'illuminazione pubblica. Non c'erano le condizioni per muoversi in sicurezza. Avevo visto in prima persona la situazione di via Firenze e nel frattempo ci comunicavano che c'erano criticità ad esempio anche in via Pelacano e che non era raggiungibile. Avevamo intuito che l'indomani avremmo dovuto fare i conti con una giornata che dire complicata è un eufemismo".

E avete avuto la mente fredda di elaborare una sorta di piano di lavoro...

"C'era da preparare tutta l'attrezzatura del caso, come stivali e batterie, e considerare anche le difficoltà con le comunicazioni telefoniche. Inoltre c'era un'altra problematica che non potevamo sottovalutare?"

Quale?

"La prima notte c'era il timore che potesse allagarsi anche l'ufficio, considerando le difficoltà della rete fognaria e ricordando un allagamento che ci fu circa trent'anni fa. Quindi mi sono adoperato per mettere in sicurezza server e altri strumenti".

E poi venne la luce...

"E ci ha permesso di realizzare la tragedia che si stava consumando. Quel giorno con Alessandra abbiamo deciso di lavorare in coppia perchè in questo modo potevamo agire con più sicurezza, facendo attenzione al livello dell'acqua e a tutti gli ostacoli che potevamo incontrare lungo le strade trasformate in fiumi. Nel tempo abbiamo maturato un metodo di lavoro collaudato e funzionale. Poi Alessandra si è attivata per il circolo InZir per il coordinamento dei volontari".

C'è un'immagine significava?

"Posso dire quella più drammatica, che è quella del primo soccorso. La sintesi che abbiamo fatto per la mostra è significativa. Si fa fatica a dire qual è l'immagine più significativa, perché sono state documentate più situazioni. Quelle esposte alla mostra sono sicuramente quelle più forti e che sintetizzano tutto quello che è stata l'alluvione".

Oltre alla mostra sono in programma degli eventi?

"Sì e ringrazio Alessandra, che ha coordinato l'organizzazione, e il Circolo InZir. La mostra si può considerare il contenitore degli incontri. Andando con ordine, il 16 è prevista l'inaugurazione dell'esposizione alle 21, dopo la commemorazione ufficiale in Piazza Saffi. Il 17, sempre alle 21, c'è una serata dedicata alle realtà che hanno ricevuto aiuti attraverso la raccolta fondi del Circolo InZir. Nell'occasione racconteranno la loro esperienza ed incontreranno i benefattori. Complessivamente sono stati sostenuti 25 progetti. Il 18 alle 16 ci sarà una tavola rotonda aperta al pubblico su come comunicare con le immagini un'emergenza con la partecipazione di alcuni fotografi professionisti. Il 19, a partire dalle 17, saranno protagonisti i quartieri, con la lettura di racconti scritti nei giorni dell'alluvione a cura del Gruppo Terapie Espressive e Corporee dell'Associazione “Essere con” di Forlì. L'evento è patrocinato dal Comune di Forlì, dall'Associazione Stampa Forlì-Cesena e del'Airf, Associazione Italiana Reporter Fotografi, oltre alla collaborazione dei quartieri Coriano, Pianta, Ospedaletto, Foro Boario e San Benedetto".

Gli orari della mostra?

"Giovedì 16 e venerdì 17 dalle 20 alle 23, sabato 18 e domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. L'ingresso è libero".

Come è cambiata Forlì ad un anno dall'alluvione?

"Difficile rispondere".

Allora te la pongo in questo modo: che cicatrice porta Forlì?

"I segni dell'alluvione sono ancora evidenti. Le persone hanno una maggiore attenzione nei confronti degli eventi atmosferici, guardando con più preoccupazione i fiumi e con maggior insistenza le bocchette delle fogne quando pioggia. C'è più ansia, ma c'è anche un aspetto positivo..."

Quale?

"Nei quartieri colpiti dall'alluvione è emersa una forma di solidarietà e socialità, e di questo bisognerebbe fare tesoro. Spero che possa esserci una dimensione più partecipata anche da parte di chi non è stato direttamente colpito da questa tragedia".

A proposito di solidarietà tua figlia Valeria è stata nominata 'Alfiere della Repubblica' dal Presidente Sergio Mattarella per l'impegno nei giorni dell'alluvione. Cosa hai provato?

"Una bella soddisfazione, anche se, come ha detto lei, non ha fatto nulla di speciale. Ha messo a disposizione le sue capacità insieme a sua sorella Rachele per aiutare il coordinamento dei volontari. Ciò che ha fatto in quei giorni l'ha fatto col cuore e spontaneamente, lungi dall'aspettarsi un così grande riconoscimento".