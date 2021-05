Alla mostra su Dante un'opera preziosa: "Il saluto di Beatrice" assicurato per 9 milioni di euro

E' tra le attrazioni principali della mostra "Dante. La visione dell’arte”, aperta al pubblico ai Musei San Domenico fino all'11 luglio e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con la Galleria degli Uffizi di Firenze nel Settecentesimo anniversario dalla morte del “Padre della lingua Italiana. L'opera di notevole caratura, "Il saluto di Beatrice", olio su tela datato 1880-1882 del pittore Dante Gabriel Rossetti, proveniente dal Toledo (Ohio-USA), Museum of Art, è stata assicurata per un valore di nove milioni di dollari.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Forlì Cesena, attraverso una nota, spiega che "i funzionari, nell’ambito della loro attività di controllo, hanno autorizzato la temporanea importazione di varie opere d’arte provenienti da collezioni pubbliche e private, e in parte da paesi extra-Ue per l’allestimento di una mostra. La temporanea importazione consente la permanenza nel territorio dello Stato Italiano dell’opera d’arte per un determinato periodo di tempo. Indispensabile ai fini del rilascio della predetta autorizzazione è il relativo nulla osta ricevuto dal Ministero della Cultura, in riferimento ai beni di interesse culturale e/o di opere artistiche di autori non più viventi, o la cui esecuzione risalga a più di settanta anni, per gli scopi tassativamente previsti dalla legge".