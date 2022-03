Mostra della "Maddalena", dal San Diego Museum of Art di San Diego un capolavoro di Bernardino Luini

Conto alla rovescia per l'attesa mostra ai Musei San Domenico "Maddalena. Il Mistero e l’immagine", promossa dal Comune di Forlì, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che vedrà dal 27 marzo al 10 luglio l’esposizione di oltre 200 capolavori ispirati all’emblematica figura della Maddalena. I funzionari dell'Ufficio Dogano di Forlì-Cesena hanno autorizzato la temporanea importazione delle opere d’arte destinate ad arricchire la mostra.

Le opere, provenienti in parte da paesi extra-europei ed appartenenti a collezioni pubbliche e private, coprono un periodo che va dal III secolo d.C. al Novecento. Tra le opere per le quali è stata autorizzata la temporanea importazione figura il capolavoro “Modestia e vanità ovvero La Conversione di Maria Maddalena” di Bernardino Luini, in prestito dal San Diego Museum of Art di San Diego. Il regime di temporanea importazione consente la permanenza nel territorio dello Stato Italiano delle opere d’arte per un determinato periodo di tempo con esonero dal versamento dei diritti doganali (dazio e IVA) e presuppone il Nulla Osta da parte del Ministero della Cultura.