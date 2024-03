L'arte come cultura dell'anima: il Gruppo Ospedali Privati rende omaggio alla bellezza con una mostra di Ido Erani

La bellezza dell’arte come rimedio e consolazione per l’anima, ma anche elemento di arricchimento, in grado di creare una nuova esperienza di cura: con questo intento il Gruppo Ospedali Privati Forlì ha allestito all’interno delle sue strutture sanitarie “Soul Care”, una mostra temporanea dedicata all’artista forlivese Ido Erani. Fino al prossimo settembre, a Villa Serena (nei locali del Centro diagnostico), Villa Igea, Villa Orchidee e presso il Centro Medico Cervia (nelle rispettive sale d’attesa, all’ingresso e accettazione) saranno pertanto esposte complessivamente 88 opere dell’artista forlivese, che ha dedicato la sua vita all’esplorazione di tematiche come il tempo e l’universo femminile. Ritratti e dipinti ad affresco che non rappresentano semplicemente figure, paesaggi, scorci di natura o della città, ma vere e proprie “radiografie dell’anima”: uno strumento di conoscenza per chi vuole scavare nel profondo ed entrare in un “tempo senza tempo”.

Nato a Forlì nel 1945, nel corso della carriera Erani ha partecipato a diverse rassegne nazionali vincendo prestigiosi premi e vantando numerose collaborazioni a livello internazionale; alcune delle sue opere sono esposte al Museo Rockefeller e al Museo Guggenheim di New York, oltre che in Francia e Spagna. L’iniziativa, voluta dal Gruppo Ospedali Privati Forlì in collaborazione con lo Studio45 del M° Erani, rientra nel progetto di umanizzazione della cura e contribuisce a rendere più accoglienti gli ambienti e confortevole la permanenza degli utenti. Inoltre, punta ad avere effetti positivi anche sugli operatori, contribuendo a consolidare un legame tra creatività e medicina, tra linguaggio evocativo e scientifico. Con questo progetto il Gruppo Ospedali Privati Forlì sottolinea ancora una volta il proprio legame con il territorio sul quale opera da più di 70 anni, e con le sue eccellenze, in questo caso nel campo dell’arte e della cultura.