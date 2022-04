Dal San Domenico al territorio: più di 60 eventi collaterali della grande mostra sulla Maddalena

Dalla grande mostra agli eventi diffusi sul territorio. Anche quest'anno la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha emanato un bando con risorse per 50mila euro per sostenere una serie di iniziative collaterali alla mostra del San Domenico, quest'anno dedicata alla figura della Maddalena. La mostra nel weekend pasquale ha visto l'afflusso di circa duemila visitatori, giunti in massima parte come turisti singoli. “Per le prossime settimane sono attesi invece anche i gruppi”, spiega il icepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli.

I riscontri sono positivi, non solo in termini di affluenza, ma anche per il gradimento della mostra e il successo della critica. “Forlì non tradisce sulla qualità delle mostre – sempre Brunelli -. I visitatori apprezzano la grande quantità di opere, ma anche il percorso allestito. Non è una mostra di arte sacra, ma una mostra d'arte che parte da un evento religioso fino alla sua totale laicizzazione”. L'appuntamento con la cultura dal San Domenico anche quest'anno si irradia su tutto il territorio, coinvolgendo anche i comuni del comprensorio.

Associazione che operano nella cultura e istituti scolastici hanno partecipato con ben 15 progetti che daranno vita, per i prossimi due mesi, ad oltre 60 eventi, di cui 9 mostre, 16 conferenze, 12 momenti musicali, 4 proiezioni di film, 3 laboratori, 3 visite guidate e 6 laboratori scolastici. Hanno proposto progetti la Pro Loco di Terra del Sole, l'Accademia degli Incamminati di Modigliana, ForlìMusica, Compagnia Bella, Istituto Salesiano, Filarmonica Carpena-Magliano, Nuova civiltà delle macchine, Centro Diego Fabbri, circolo Acli 'Lamberto Valli', associazione 'Incontri culturali Diego Fabbri' e tra le scuola il Cnos-Fap, l'istituto comprensivo 6, l' l'istituto comprensivo 9, il liceo Artistico e la cooperativa Tonino Setola.

“Sono eventi collaterali, ma sarebbe meglio dire eventi collegati, che vanno a incrementare l'offerta culturale del territorio. Uno spazio di libertà, che la Fondazione quasi come un obbligo statutario ha realizzato fin dalla prima mostra sul Palmezzano, per essere di stimolo alla cultura locale”, sempre Brunelli. “Abbiamo stanziato come negli anni precedenti la cospicua cifra di 50mila euro, con un cofinanziamento fino all'80%, che nel caso delle scuole arriva al 100% - aggiunge il segretario della Fondazione Andrea Severi -. Manteniamo la tradizione di portare i visitatori in tutto il territorio”.