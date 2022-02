La mostra 'Maddalena' slitta in avanti per sfruttare il calo dei contagi. Per la chiesa "un allestimento che stupirà"

Manca oramai poco all’apertura dell’attesa mostra su “Maddalena. Il mistero e l’immagine” - la grande mostra del 2022 al San Domenico targata Fondazione Cassa dei Risparmi -, un'esposizione che mira ad indagare, attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte di ogni tempo, dal III sec. d.C. al Novecento, il mistero irrisolto, che ancora inquieta e affascina, della figura di Maria di Màgdala.

“Con lei – osserva il direttore generale della mostra Gianfranco Brunelli - l’arte si è confrontata trovando occasioni interpretative per ridefinire volta a volta sé stessa e rappresentare il sentimento del proprio tempo, fino a trasformarla in un mito”. La mostra si compone di oltre duecento opere, presentandosi quindi come un evento completo, in linea con quelli precedenti, nonostante tutte le difficoltà connesse al momento e ai prestiti internazionali sempre più un rompicapo nell'attuale situazione pandemica. Non mancheranno le novità, a partire dall'allestimento della chiesa di San Giacomo, la porta che introduce alla mostra, che sarà d'impatto e "a sorpresa".

La mostra inaugurerà il 26 marzo ai Musei San Domenico di Forlì e aprirà i battenti al pubblico il 27. Lo slittamento in avanti rispetto a quanto annunciato inizialmente è di tre settimane, dal 4 al 26 appunto. Questo per avere a disposizione un periodo meno impegnativo dal punto di vista dei contagi, confidando che si rafforzi la curva discendente che si riscontrato negli ultimi giorni. Di pari passo slitta anche la chiusura: dal 26 giugno al 10 luglio. A differenza degli anni precedenti la mostra sarà aperta anche nella giornata di lunedì, per ampliare i giorni di visita. Di pari passo è slittato all'11 febbraio il termine per candidare al sostegno economico della Fondazione gli eventi collaterali a tema. L'invito infine è al ritorno delle scuole, grandi assenti tra i visitatori negli ultimi due anni.

"Maddalena" avrà come immagine simbolo la Crocefissione di Masaccio e vorrà essere un percorso grandioso che va dai precedenti iconografici di epoca classica pre-cristiana, centrati sull’estetica del dolore e la teatralità delle emozioni, lungo il Medioevo il Rinascimento e il Barocco, fino alle rappresentazioni ottocentesche e novecentesche nelle quali la figura di Maddalena diviene emblema della protesta e del dramma di un’epoca. Alla fedele seguace di Cristo, testimone della sua Crocefissione e, secondo alcuni Vangeli anche annunciatrice della sua Resurrezione, l’arte, la letteratura, il cinema hanno dedicato centinaia di opere e di eventi. L’arte soprattutto, ponendola al centro della propria produzione, e dando vita a capolavori che segnano, lungo la trama del tempo, l’arte stessa e i suoi sviluppi. E come in uno specchio, ogni epoca l’ha guardata, guardandosi; l’ha contemplata, cercando l’ideale di sé, della propria immagine; l’ha sorvegliata e spiata, scoprendo i propri vizi dentro le proprie virtù.

Tra i grandi maestri presenti in mostra, affascinati dalla figura della Maddalena, sono presenti Masaccio, Crivelli, Van der Weiden, Bellini, Perugino, Barocci, Savoldo, Mazzoni, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Domenichino, Lanfranco, Mengs, Canova, Hayez, Delacroix, Böcklin, Previati, Rouault, Chagall, De Chirico, Guttuso, Melotti, Sutherland, Bill Viola.