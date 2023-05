"Magnifici parati", le vesti liturgiche del passato in mostra: aperta l'esposizione al Palazzo Vescovile

Taglio del nastro sabato mattina al Palazzo Vescovile per la mostra "Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo" esposta fino al primo luglio. "Consiglio a tutti di visitarla per la bellezza che propone e per la capacità di creare meraviglia di fronte a vere e proprie opere d’arte realizzate con eccelsa maestria, attenzione alla simbologia religiosa, abilita' artigianale - le parole del vicesindaco Daniele Mezzacapo, che sabato ha partecipato al taglio del nastro alla presenza del vescovo Livio Corazza -. Questi antichi paramenti testominiano quella ricerca del bello nei secoli passati, che significava cercare di rapportarsi con Dio nel modo migliore possibile. A nome dell’intera comunità forlivese rivolgo un sentito ringraziamento a Sua eccellenza il Vescovo Livio per questa importante iniziativa che valorizza un patrimonio di valore del nostro territorio e arricchisce di contenuti l’offerta ai visitatori della grande mostra “L’arte della moda” e ai Musei San Domenico".

VIDEO - La mostra

L’esposizione, proposta con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il sostegno del Museo Interreligioso di Bertinoro, in collaborazione con il circolo Acli “Lamberto Valli” e l’associazione culturale “Fili e spilli” è realizzata in occasione della mostra “L’arte della moda” esposta ai Musei San Domenico. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato 9:30-12:30, lunedì, mercoledì e venerdì anche 15:00-17:30. 0543 32620, vescovoforli@gmail.com.

