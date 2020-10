Motociclisti sul Muraglione, ancora tanta imprudenza: centauro immortalato contromano

La bella stagione volge al termine, e la domenica di sole di ottobre ha spinto i motociclisti verso uno dei loro santuari, vale a dire il passo del Muraglione della Statale 67. E ancora una volta nel corso del week-end non sono mancati i comportamenti imprudenti sulla strada, uno dei quali è stato immortalato dalla telecamera di un altro centauro. A Osteria Nova, nel comune di Portico, domenica mattina il motociclista è stato fotografato mentre percorre una curva in completo contromano, mentre percorre la statale 67 in direzione del passo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.