Motorizzazione civile, si cerca un nuovo ufficio per mantenere il servizio in città: "Il peggio è passato"

Si apre uno spiraglio importante nella vicenda della paventata chiusura della sede della motorizzazione civile di via Golfarelli. L’assessorato alla Mobilità del comune di Forlì rende noto che, "grazie a un articolato e lungo lavoro di squadra condotto in queste settimane con la direzione dell’ufficio e i servizi preposti, è in corso la ricerca di un immobile ad uso ufficio pubblico da destinare alla nuova sede di Forlì della motorizzazione civile". L'avviso pubblico è stato pubblicato in queste ore sul portale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e verrà ripreso a breve sul sito del Comune di Forlì.

"Il mantenimento degli uffici della motorizzazione civile a Forlì è sempre stato un punto prioritario per la Giunta Zattini - spiega l'assessore Giuseppe Petetta -. L’obiettivo dell’assessorato alla mobilità era individuare una strategia comune che garantisse la salvaguardia e la continuità dei servizi al cittadino. A questi elementi va aggiunto l'elemento occupazionale e la minaccia di disperdere numerosi posti di lavoro. Grazie a un prezioso lavoro corale e all'interesse comune della direzione forlivese di scongiurare il trasferimento degli uffici nella sede di Cesena, si può dire che il peggio è passato e che è in corso, proprio in queste ore, l’individuazione di nuovi locali che possano ospitare l'attività della motorizzazione forlivese".

Tra i requisiti richiesti, "una superficie lorda di circa 1716 metri quadrati che comprenda 15 stanze-ufficio in grado di ospitare n 32 dipendenti, anche su più piani, (675 metri quadrati circa comprensivi di spazi di servizio, corridoi. bagni, scale); un archivio (mq 250 circa); un locale al piano terra direttamente accessibile dall’esterno, privo di barriere architettoniche, ad uso sportelli, con retro sportello; 2 locali al piano terra direttamente accessibili dall’esterno, privi di barriere architettoniche; idonei servizi igienici per gli uffici e per il pubblico a norma anche per diversamente abili. Inoltre vi deve essere un capannone ad uso stazione di controllo veicoli, annesso alla palazzina uffici (595 metri quadrati circa) con annesso locale tecnico, ufficio e servizi igienici".

Vi deve inoltre essere" la disponibilità di posti auto coperti per almeno 35 vetture; ed un piazzale antistante la palazzina uffici di 1500 metri quadrati ad uso parcheggio per il pubblico". Inoltre la sede deve avere "spazi aperti da destinare a piste per l’esecuzione prove di guida dei motocicli (2500 metri quadrati)". Le aree, viene specificato, devono essere "facilmente accessibili anche al traffico di veicoli industriali".