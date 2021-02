Movimenti sospetti alla stazione: la Polfer stana uno spacciatore di marijuana

Gli Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Forlì hanno denunciato un giovane italiano per "traffico e detenzione di sostanze stupefacenti" in concorso con più persone. In particolare i poliziotti, insospettiti dal comportamento di due individui presenti nello scalo, hanno deciso di procedere al loro controllo, al termine del quale uno dei soggetti, 18enne, è risultato in possesso di circa 6 grammi di marijuana e di alcune decine di involucri destinati al confezionamento delle dosi di stupefacente.