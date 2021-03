Mozziconi di sigaretta gettati per terra: operazione decoro a Rocca con posaceneri in strada

Operazione decoro urbano a Rocca San Casciano. In questi giorni sono stati installati venti posaceneri in corrispondenza dei cestini pubblici collocati nei luoghi di maggiore frequentazione del paese e due cestini in luoghi che ne erano sprovvisti. "Tale scelta - spiega il sindaco Pier Luigi Lotti - è stata adottata per scoraggiare l’incivile comportamento dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta in strada al quale spesso e volentieri assistiamo; e si pone l’obbiettivo di avere un paese e un ambiente che ci circonda più pulito".

Sempre sul tema della pulizia del paese, sono giunte all'amministrazione comunale diverse lamentele inerenti la mancata raccolta di deiezioni ad opera di alcuni proprietari di cani. "Tale incivile comportamento si concentra soprattutto nelle principali vie del centro storico - illustra il sindaco -. La raccolta delle deiezioni dei propri animali e la pulizia con acqua delle zone dove i cani fanno la pipì è segno di civiltà, responsabilità nonché un comportamento doveroso per ragioni di decoro e di igiene".

Conclude il sindaco: "Le deiezioni abbandonate sporcano, deturpano e producono un evidente degrado urbano che lede l’immagine del Paese e comporta il mancato rispetto della convivenza civile. Per questi motivi chiediamo la massima collaborazione, correttezza e civiltà. Basta poco per adottare comportamenti rispettosi verso gli altri e di amore verso il proprio fido".