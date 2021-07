Mozziconi di sigarette, polvere, sabbia e cartacce tra il carico di surgelati: la multa è salatissima

Tutta questa sporcizia è costata cara al conducente, per il quale è scattata una maxi sanzioni

Trasportava surgelati in condizioni igieniche precarie. Un forlivese di 46 anni è stato sanzionato dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì nel corso di un servizio di controllo. L'uomo viaggiava a bordo di un furgoncino: tra gli scatoloni di pesce, fagiolini e sughi pronti, infatti, c’erano mozziconi di sigarette, polvere, sabbia e cartacce in abbondanza. Tutta questa sporcizia è costata cara al conducente, per il quale è scattata una sanzione di 1.000 euro.