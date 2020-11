L'assicurazione forlivese sostiene una borsa di studio per accedere al master in Fundraising

C'è una nuova opportunità per entrare a far parte della classe 2021 del Master in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici dedicata a giovani appassionati di comunicazione tramite i social media: una borsa di studio-lavoro a copertura totale della quota di iscrizione per domiciliati a Forlì, Cesena e dintorni. Il contributo a copertura della borsa di studio-lavoro è offerto da MPP Assicurazioni di Forlì.

Entrambe le realtà condividono fermamente la convinzione che oggi più che mai sia fondamentale comunicare la propria causa e le proprie iniziative dedicate al territorio e al nonprofit tramite i social media. Proprio per questo la "Moschini Pierotti e Pratesi Assicurazioni" mette a disposizione una borsa studio-lavoro a Forlì per giovani con esperienze e/o competenze in comunicazione che siano disposti a svolgere un'esperienza formativa insieme allo Staff del Master e di MPP Assicurazioni.

Il Master in Fundraising è valutato tra i migliori corsi universitari dell'Alma Master Studiorum di Bologna. Nei sui quasi 20 anni di storia ha formato i fundraiser professionisti che oggi lavorano nel nonprofit per raccogliere fondi per piccole e grandi organizzazioni del Terzo Settore. Un programma formativo di alta qualità grazie ai migliori professionisti del settore come docenti, e uno staff che cura ogni dettaglio, dalla didattica all'inserimento lavorativo degli studenti entro un anno dal diploma.

Le 400 ore di stage previste permettono agli studenti di fare esperienza all'interno degli uffici fundraiser delle organizzazioni nonprofit. Un ambiente altamente stimolante in cui è possibile sperimentare quanto appreso in aula, perché avere la possibilità di lavorare fianco a fianco dei migliori professionisti della raccolta fondi, è un'occasione unica per chiunque abbia il coraggio di mettersi alla prova, per chiunque abbia voglia di cambiare un pezzetto di mondo.

I giovani di Forlì, Cesena e Ravenna appassionati di comunicazione digital e di nonprofit possono candidarsi entro il 26 novembre alla Borsa di Studio offerta da MPP Assicurazioni per entrare nella classe 2021 del Master seguendo queste indicazioni: https://rebrand.ly/Borsa_Totale_MPP Master in Fundraising: l'unico Master universitario che ti insegna a raccogliere fondi per le organizzazioni nonprofit. master@fundraising.it Tel e Whatsapp: +39 351 8940715