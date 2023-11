Manifestazione pacifica in Piazza Saffi contro le multe per chi siede sui gradini

Manifestazione pacifica sabato pomeriggio in Piazza Saffi contro l'applicazione del Regolamento di Polizia Urbana che vieta di sedersi sui gradini degli edifici pubblici. La mobilitazione, che ha coinvolto una ventina di persone, si è concretizzata dopo un tam tam sui social in risposta alle 15 multe elevate nei giorni scorsi dalla Polizia Locale. I manifestanti, con un libro in mano, si sono dati appuntamento sui gradini del palazzo delle Poste, dove si sono poi seduti per leggere.

Il tema è stato discusso in Consiglio comunale attraverso un Question Time presentato da Tiziano Marchi di Italia Viva "per capire quale intralcio alla pubblica fruizione degli spazi pubblici, o ancor più quale pericolo per la sicurezza individuale di ciascuno di noi possa nascere da cittadini che stanno pacificamente seduti sui gradini del Palazzo delle Poste". "Io penso che ci si dovrebbe preoccupare invece di punire severamente chi ruba, chi spaccia, chi è violento e mette seriamente a repentaglio la sicurezza di tutti noi, chi sporca, chi imbratta i muri della nostra città, in sostanza chi veramente crea degrado - aveva aggiunto Marchi -. Queste azioni repressive hanno il solo scopo di cavalcare la propaganda mostrando ai cittadini che l’Amministrazione adotta il pugno di ferro contro gli immigrati che stazionano in Piazza Saffi e avere un argomento da mandare ai giornali".

Per Pd, Forlì & Co e Movimento 5 Stelle "sono prese di mira attività del tutto innocue e si finisce per scoraggiare ulteriormente l’afflusso e la frequentazione del cuore della città da parte di giovani e ragazzi, ossia proprio di coloro la cui presenza vivace e animata sarebbe invece fondamentale per ogni progetto di rilancio, nonché di quei turisti che, a parole, si proclama continuamente di voler attrarre. Prigioniera di una visione antiquata e proibizionista, che scambia come degrado persino normali momenti di socializzazione fra le persone nello spazio pubblico urbano, l’Amministrazione Zattini non solo in cinque anni non ha mosso un dito per arginare l’infinita sequela di spopolamento e chiusura di attività commerciali del centro, ma tramite ordinanze repressive come questa contribuisce a renderlo sempre più triste, spento, vuoto e silenzioso