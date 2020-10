Al parco senza la mascherina, gruppetti nel mirino: fioccano le prime multe

Prima multe a Forlì per il mancato utilizzo della mascherina dopo l'entrata in vigore del nuovo dpcm finalizzato a contrastare la diffusione del covid-19. I Carabinieri di Ronco hanno sanzionato ben nove persone per aver violato le ultime disposizioni emanate dal governo. Gli accertamenti sono stati effettuati al parco di via Dragoni. Nella stessa area verde sono stati sorpresi anche diversi soggetti con modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, venendo segnalati alla Prefettura.

"L’attenzione rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative del nuovo Dpcm emanato da pochi giorni - informano dall'Arma della Compagnia di Forlì - . I controlli sono stati svolti anche sulle strade principali di Forlì e nel centro storico. Le varie pattuglie appositamente dislocate nei punti strategici della città hanno permesso di effettuare diversi controlli, elevando numerose sanzioni proprio per non aver indossato la prescritta mascherina".