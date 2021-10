Multe per chi lavora senza Green Pass, alla prefettura sono arrivate solo due segnalazioni

Sono solo due le segnalazioni giunte in Prefettura per l'eventuale sanzione amministrativa prevista per coloro che lavorano senza il Green Pass. E' il dato riguardante la provincia di Forlì-Cesena nei primi giorni di obbligo. In base a quanto previsto dalla norma, infatti, il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Lo ricordano le faq del Governo.

E nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

"Sono arrivate molte telefonate dalle aziende che chiedevano informazioni su come operare, ma le segnalazioni di presenze senza il green pass sono appena un paio, avvenute il primo giorno di venerdì e poi più nulla", viene spiegato dalla Prefettura. Per altro sono in corso gli approfondimenti più operativi sui casi effettivamente sanzionabili. Infatti, il presentarsi sul posto di lavoro ed essere controllati all'ingresso, senza quindi iniziare a prestare l'opera lavorativa, di per sé non è sanzionabile, ma lo diventa tuttavia se il controllo del green pass avviene nel corso della giornata lavorativa, a campione. La situazione, sul fronte delle possibili sanzioni amministrative, viene definita dalla Prefettura "molto tranquilla".