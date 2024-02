Scambia la Tangenziale per una pista di Formula Uno: stanato dalla PolStrada mentre sfrecciava a folle velocità

Ha scambiato la Tangenziale Est di Forlì per una pista di Formula Uno. Il piede pesante sull'acceleratore è costato carissimo ad un automobilista di 43 anni, sorpreso dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì sfrecciare ad una velocità di 145 chilometri all'ora lungo una strada che ha un limite di 90. La violazione è stata accertata martedì attraverso il Trucam, il dispositivo che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità. Per l'automobilista è scattata una multa da oltre 500 euro ed il taglio di 6 punti dalla patente, subito ritirata per l’invio in Prefettura, chiamata ora a sospenderla per un periodo compreso tra uno e tre mesi. Nella stessa giornata la PolStrada ha sanzionato altri quattro "piloti".

"Premere troppo sull’acceleratore e superare, anche se di poco, i limiti di velocità può fare la differenza tra una frenata in tempo utile e un tamponamento - ricordano dalla PolStrada -. Se a questo si aggiunge anche uno sguardo allo smartphone per controllare chi ci ha chiamato o leggere un messaggio, anche solo per qualche secondo, le conseguenze possono essere drammatiche per sé e per gli altri: la distrazione infatti è nemica della guida sicura".