Forlì in lutto, è morto lo storico comandante dei Vigili Urbani Velio Vannucci

Forlì piange la scomparsa di Velio Vannucci, per anni dirigente e Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Forlì. A ricordarlo, anche una nota del sindaco mercuriale, Gian Luca Zattini: "A nome della Giunta, del Consiglio e dell'Amministrazione comunale tutta esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione per la scomparsa di Velio, persona di grande spessore umano e senso civico"

Apprezzato e stimato da colleghi e cittadini, "Vannucci - ricorda il sindaco - è stato un punto di riferimento per l'Amministrazione e per l'intera comunità forlivese, interpretando il suo ruolo con rigore, attenzione e spirito di servizio. In questo triste momento giunga ai familiari e a coloro che con Lui hanno condiviso esperienze di lavoro e di impegno civico, la vicinanza e l'affetto da parte della città"