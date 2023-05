Una "Città fantastica", colori vivaci e grandi figure: alla prima De Amicis il murale dell'artista

Un murale firmato dall'artista Luca Freschi arricchisce lo spazio laboratoriale della scuola primaria di Meldola. L'artista ha realizzato sulle pareti i disegni che gli alunni delle classi quarte e quinte hanno colorato, mentre i bambini di seconda e terza hanno prodotto delle ceramiche anch'esse applicate nel dipinto. Gli studenti, ovviamente, sono stati coadiuvati dalle loro insegnanti. Colori vivaci e grandi figure, animali fantastici ed edifici stilizzati colpiscono l'occhio e creano un ambiente innovativo nel corridoio che ospita la biblioteca scolastica, il laboratorio di arte e l'aula Stem, uno spazio di approfondimento delle discipline scientifico-tecnologiche.

"L'ambiente di apprendimento - sottolinea la dirigente dell'Istituto comprensivo di Meldola, Benedetta Zaccarelli - ha oggi una grande importanza, è il terzo educatore. I bambini si sono impegnati e il legame affettivo con il loro lavoro è un primo modo di imparare. La scuola deve essere soprattutto cultura e progetti come questo vanno promossi. Importante è anche valorizzare il territorio e le sue eccellenze come è Luca Freschi". L'artista meldolese, classe 1982, il cui lavoro spazia dalla scultura alla pittura con una grande attitudine multidisciplinare, ha vinto premi nazionali e, come si legge nel suo sito, alcune sue opere fanno parte di collezioni pubbliche italiane e spagnole. Collabora attualmente con importanti gallerie in Europa.