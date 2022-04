Museo della ginnastica intitolato a Bruno Grandi? L'assessore: "Si farà entro l'anno prossimo"

Il Museo della Ginnastica è “da completare nel settembre 2023”: è la scadenza che fissa l'assessore alla Cultura Valerio Melandri per la sede espositiva che sarà intitolata a Bruno Grandi e che dovrebbe essere allestita all'ex Gil di viale della Libertà, dove invece procedono i lavori per l'auditorium della musica nello stesso complesso, nella sala che fu del cinema Odeon. Il progetto è di fatto fermo al palo da diversi anni.

Per Melandri “omaggiare le figure che hanno reso grande Forlì nel mondo è una delle strategie che stiamo seguendo per valorizzare le nostre radici ed utilizzarle come linea di sviluppo futuro della città: Bruno Grandi è sicuramente una figura imprescindibile in questo percorso di rinnovo”. Inoltre sempre secondo l'assessore si tratta di un tassello per lo sviluppo turistico del Quartiere Razionalista: “L’Area dell’Ex Gil e il Museo si inseriscono perfettamente nell’ampio progetto di ristrutturazione del Miglio Bianco, asse centrale della città che accoglie i turisti provenienti dalla stazione. Stiamo lavorando per rendere questo primo scorcio più bello e armonioso che mai, in modo da rendere indimenticabile Forlì già dal suo impatto iniziale”.

Il museo, per Melandri – che tratta il tema nel suo blog -, avrà “un nuovo focus sul tema del benessere del corpo legato allo sport e una moderna impostazione museologica, più interattiva, fruibile e attrattiva. Seguendo la strada della multidisciplinarietà, il Museo della Ginnastica si servirà inoltre degli spazi del Nuovo Auditorium “Città di Forlì” Sala della Musica per proiezioni e conferenze. Il ricavato del progetto Artbonus – in cui l’Ex Gil è incluso – andrà quindi a toccare anche il Museo della Ginnastica: non solo i fondi dell’Amministrazione Comunale ma anche le donazioni provenienti da privati cittadini e imprese del territorio andranno a rendere possibile questo progetto di rinascita e riappropriazione del grande patrimonio artistico e culturale forlivese”.

Ed ancora: “Lo spazio che intendiamo costruire sarà vivo, partecipato e aperto, in cui sarà centrale la ricerca di una esperienza individuale sulla ginnastica per il pieno coinvolgimento dei visitatori. Il nostro obiettivo è quello di costruire un’esperienza immersiva in cui i partecipanti possano capire l’impatto che la ginnastica ha avuto sulla società e di come questa abbia alimentato il concetto di cultura e di bellezza del corpo, i cui canoni sono inevitabilmente cambiati con l’evolversi delle epoche storiche”.

Il comitato scientifico al lavoro sul progetto è composto da Fabrizia Grandi – in rappresentanza della famiglia Grandi; Giovanni Malagò – presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Gherardo Tecchi – presidente della Federazione Ginnastica d’Italia; Riccardo Agabio – presidente onorario della Federginnastica; Bruno Molea – presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport; Marilena Rosetti – presidente del Panathlon Club Forlì; Rossana Ciuffetti – dirigente responsabile Coni della Scuola dello Sport; Alberto Fornari – insegnante attività sportive e presidente di Dinamica e Gianfranco Brunelli – coordinatore delle grandi mostre per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.