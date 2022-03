Museo Ornitologico "Foschi": parte dai ragazzi la valorizzazione dell'unico museo naturalistico di Forlì

In questo periodo buio e difficile, forse l’unica speranza e luce in fondo al tunnel è rappresentata dalla cultura, dalla conoscenza e dalle giovani generazioni. È il mix di questi tre elementi il motore del progetto “Suoni, voli e colori…” che ha l’obiettivo di valorizzare e rilanciare la conoscenza del Museo Ornitologico “Ferrante Foschi” di Forlì. Già ne avevamo parlato nella puntata del 4 gennaio ’22 del blog “Briciole di Natura”, curato dalla Guida Ambientale Escursionistica Riccardo Raggi (titolare di Romagnatrekking®) (qui il link per chi volesse rileggere l’articolo), ed ora possiamo annunciare che sono iniziate le prime attività e le prime visite guidate.

Le azioni del progetto, che è risultato fra quelli vincitori del bando “Io amo i beni Culturali” dell’IBC regionale e vede come capofila l’Istituto Comprensivo n° 7 “Carmen Silvestroni” plesso “Zangheri”, in collaborazione con l’I.C. 4 “Annalena Tonelli” plesso “Maroncelli”, l’Associazione Rilevatori Faunisti A.Ri.F. - gestore del museo, la ditta Manoni 2.0, l’Associazione Genitori Scuola Secondaria di primo grado Zangheri e Romagnatrekking®, prevedono una visita guidata in museo di 11 classi prime, al fine di conoscere fisicamente la collezione e realizzare alcuni elaborati grafico-artistici, che poi verranno presentati alla cittadinanza durante la giornata conclusiva, nei primi giorni di giugno.

Il Museo, di proprietà degli eredi di Ferrante Foschi, è l’unico museo in città a trattare ed esibire collezioni naturalistiche (seppur di nicchia, come appunto quella ornitologica): un gioiello nascosto ai più, anche concittadini, che non conoscono il valore storico e scientifico insito in questa collezione. Estremamente attivo nei primi anni della sua costituzione, via via le attività del museo sono andate scemando, anche a causa della progressiva mancanza di aiuti finanziari dei vari enti che, in origine, ne garantivano la sopravvivenza: nel 2014 c’è stata una timida ripresa delle attività divulgative e didattiche (grazie ad Arif e alla collaborazione con Romagnatrekking®), ma ancora una volta alcune difficoltà gestionali ne limitano da tempo la fruizione. Lo spettro di un epilogo come quello della collezione del celebre naturalista Pietro Zangheri, il quale trasferì il proprio posseduto presso il Museo di Storia Naturale di Verona, è sempre sullo sfondo.

Grazie ai ragazzi delle due scuole medie, impegnati in questi giorni in osservazioni e rappresentazioni artistiche degli uccelli collezionati, si spera che in futuro questo piccolo spazio museale sia sempre più conosciuto dai forlivesi, considerato e valorizzato (anche dall’amministrazione comunale) per quel che rappresenta.