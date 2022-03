Musica e solidarietà nel Duomo: raccolti 2.400 euro per i rifugiati dalla guerra in Ucraina

Sul palco 50 tuniche viola si sono tinte di giallo e azzurro cielo cantando per la pace in Ucraina. Un meritato applauso ha accolto il progetto sonoro, culturale e solidale realizzato dall’associazione musicale Intercity Gospel Train Orchestra che, insieme al Centro per la Pace, ha realizzato lo spettacolo nel Duomo di Forlì di venerdì sera. Un momento dove la nostra comunità cittadina si è ritrovata nella speranza, di fronte al dramma della guerra in Ucraina.

Più di trecento cittadini hanno risposto all’appello e grazie all’impegno e alla donazione di tutti gli intervenuti, sarà possibile effettuare un bonifico di circa 2.400 euro al progetto della Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro: “Ucraina, ascoltiamo e promoviamo la pace”. La capacità di far rete fra le diverse associazioni e istituzioni ha portato sul palco della serata, oltre alla musica e ai fondi, alcune riflessioni interessanti: il Vescovo di Forlì Mons. Livio Corazza e il direttore della Caritas Filippo Monari hanno spiegato come il denaro della raccolta verrà utilizzato per raggiungere i campi profughi che si stanno creando ai confini dell’Ucraina.

A seguire l’assessore Rosaria Tassinari, oltre a portare i saluti del Comune di Forlì, ha ringraziato e sottolineato come la nostra città si sia attivata "per gli aiuti ad una comunità come quella Ucraina così martoriata in questo conflitto e per ricordare a tutti che l'impegno per la pace ci deve coinvolgere quotidianamente". Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, Vanis Treossi, ha poi ricordato "come i cittadini debbano costantemente vigilare sui diritti, capisaldi della nostra Costituzione e come i sindacati si siano attivati con l’aiuto dei lavoratori per portare sostegno economico alla tragedia che si sta consumando nel cuore dell’Europa".

Infine Silvia Cabras, rappresentante del Centro per la Pace di Forlì ha delineato alcune proposte concrete per la realizzazione della pace: partendo dall'istituzione dei Corpi Civili di Pace Europei, fino alla creazione del Dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta. Ha invitato anche il Governo italiano a firmare il Trattato di proibizione delle armi nucleari entrato in vigore il 22 gennaio 2021 e ha ricordato l'impegno della Marcia della Pace della Romagna per il 9 ottobre 2022.