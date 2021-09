Musica e stand gastronomici: il centro storico si anima con il Jump Festival

Va in scena nel weekend in piazza Saffi il Jump Festival, un evento gratuito che già nei primi due giorni ha popolato il centro di Forlì di musica di livello internazionale e stand gastronomici. Nel corso delle tre serate a calcare il grande palco della piazza sono stati, in ordine, Espana Circo Este (venerdì) e i Ministri (sabato), mentre domenica sera alle 19 è il turno del Duo Bucolico. Ad aprire i concerti diverse realtà musicali del territorio: Edodacapo e Tommaso Venturelli la prima sera, Max Penombra feat. Le Visioni di Cody la seconda e, per concludere, i Margò in occasione del concerto domenicale.

Gli ingressi si trovano in corso della Repubblica, corso Mazzini/via delle Torri e largo De Calboli e aprono alle 18 tutte le sere. E' possibile accedere all’evento solo se in possesso di Green Pass o certificato di un tampone negativo antigienico rapido o molecolare entro le 48 ore precedenti. L’intero Festival è organizzato nel pieno rispetto delle norme vigenti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti. Non è necessaria alcuna prenotazione. ma è fortemente consigliato recarsi all’evento verso le prime ore della manifestazione.