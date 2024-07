Musica, intrattenimento e divertimento: "Lunedì in Terrazza" conquista i giovani

Buona la prima dei “Lunedì in Terrazza”, una nuova rassegna di intrattenimento e musica rivolta ai giovani promossa dalla rinnovata dirigenza della Cooperativa Casa del Lavoratore. Tanti i ragazzi presenti nella panoramica Terrazza del Bar Novanta per passare insieme qualche ora di divertimento in compagnia del "dj Jiso" e della live band "Bloody Watermelon" che hanno allietato la serata.

"Questa rassegna, che proseguirà anche nei due prossimi lunedì prevedendo sempre l’abbinamento di dj set e musica live, si propone come inizio di un rinnovamento in chiave giovane dell’intera struttura - afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Complimenti alla nuova dirigenza per aver avuto il coraggio di buttarsi in questa nuova avventura e aver creato un nuovo spazio di intrattenimento per tutta Meldola".