Musica, spettacoli, sport, cibo e shopping: ricco settembre di eventi per il centro storico

Musica, spettacoli, sport, cibo e tanto altro. Il weekend di "Cara Forlì", la grande kermesse del liscio che ha richiamato tantissime persone in Piazza Saffi, ha aperto il ricco calendario di appuntamenti del mese di settembre che animeranno il centro storico. Lunedì riflettori puntati su Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, che si esibiranno insieme in uno show senza precedenti. Cevoli e Giacobazzi, i due comici più rappresentativi della Romagna, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazione e momenti di autentica improvvisazione, aiutati dalla comicità tutta emiliana di Duilio Pizzocchi, amico, autore e mentore dei primi due.

Mercoledì appuntamento in Corso Mazzini con il "Mercatino delle pulcette", che si ripeterà anche l'11 settembre all'Arena Forlivese, mentre venerdì 8 e sabato 9 si terrà lo "Sharing Breath 2023", con Forlì pronta a trasformarsi nella capitale del respiro con l'evento promosso dall'associazione Morgagni Malattie Polmonari e dal Comune di Forlì, in collaborazione con Unione Trapiantati Padova, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain e Hal 9000. Il programma di venerdì vedrà alle 19.30 la Cena del Respiro, la charity dinner che avrà luogo nella splendida cornice di piazza Saffi a Forlì, a fianco del palco che farà da scenario al grande spettacolo che si terrà la sera successiva. Partecipando alla cena di raccolta fondi i sostenitori del progetto potranno contribuire a supportare le famiglie alluvionate del nostro territorio.

Sabato 9, dalle ore 10, Piazza Saffi sarà animata dagli eventi di Sport e Respiro. Insieme ai testimonial di numerose discipline sportive, saranno presenti tanti punti informativi, a partire da quello di Ammp, dove sarà possibile effettuare test gratuiti del cammino (walking test) e di spirometria, valutazioni e tanto altro. Dal mattino fino alle 20 saranno organizzate esibizioni e tornei di calciobalilla, freccette, calcio a 5, basket, baskin, basket in carrozzina, tennis da tavolo, volley e sitting volley. Tante discipline insieme per raccontare l’importanza dello sport e testimoniare come lo sport sia da sempre sinonimo di condivisione.

La novità enogastronomia si chiama "Venerdì divini e vetrine", che animeranno i venerdì del centro tra degustazioni e negozi aperti. Mercoledì 13 ultima serata dell'estate con "I mercoledì in centro", mentre il 15 settembre è in programma il concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. Sabato 16 serata glamour, con la sfilata moda mercuriale, mentre domenica 17 attenzione alla salute con "Tieni in forma il tuo cuore". Dal 21 settembre al primo ottobre ci sarà il Festival del Buon Vivere (mercoledì 27 in via Giorgio Regnoli ci sarà la cena ad impatto zero", mentre dal 22 al 24 settembre ad animare il centro storico sarà il Jump Festival. L'ultimo weekend di settembre si chiude "Sport lì".