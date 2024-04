"Musicura", nuovo appuntamento per i pazienti dell'Irst: i "Donatori di Musica" in concerto

Dopo il concerto tenuto dal chitarrista Silvio Legni di Forlì, che si è esibito nell’atrio di Irst “Dino Amadori” Irccs aprendo la stagione 2024 di Donatori di Musica, venerdì è in programma un nuovo appuntamento in Sala Tison, sempre all’interno di Irst, nell’ambito della rassegna “Musicura”. L’iniziativa, giunta al secondo anno, nasce dalla collaborazione tra l’Istituto e l’associazione di promozione sociale MagicaMenteMozart di Forlì, presieduta dal M° Tito Yuri Ciccarese (che cura la direzione artistica degli eventi), che aderiscono alla rete nazionale di Donatori di Musica. Un sodalizio che si impegna ad organizzare eventi negli ospedali e nei luoghi di cura per portare momenti di serenità a pazienti, accompagnatori e operatori sanitari.

Venerdì alle 16.30 a esibirsi saranno lo stesso M° Ciccarese al flauto, accompagnato al violino da Daniele Brancaleoni. Il programma della serata vedrà i due artisti spaziare da Johan Sebastian Bach, a Wolfgang Amadeus Mozart e Niccolò Paganini. In particolare sarà proposto Bach con "Invenzioni a due voci" n. 4, n. 8, n. 13; Paganini e le sue Variazioni per violino su “Nel cor più non mi sento” da “La bella molinara” di G. Piasiello; ancora Bach dalla "Suite BWV 1006" (originale per violoncello) Preludio, Sarabanda, Corrente (per flauto contralto); poi Mozart dalla "Sonata K. 310" (originale per pianoforte) Allegro agitato, Presto assai; di nuovo Paganini con "2 Capricci per violino solo"; si chiude con Mozart da "Le nozze di Figaro", Che soave zefiretto, L’ho perduta ...me meschina, Se vuol ballare Signor Contino.