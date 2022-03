La variante Omicron sta mutando: "Vaccini efficaci, ma cambiano anche i sintomi e c'è il rischio di re-infezione"

Mentre il governo ha varato l’allentamento della stretta anti Covid, chiudendo il 31 marzo lo stato di emergenza, si sta registrando una ripresa dei contagi, con i numeri che invitano a comportamenti prudenti e a rispettare le regole conosciute negli ultimi due anni, ma che talvolta si tende a sottovalutare: igienizzazione, distanziamento e mascherina. Ma cosa c'è dietro l'aumento delle positività? Probabilmente la variante Omicron BA.2, più contagiosa della variante originaria.

"La variante Omicron BA.2 è documentato che attualmente rappresenta sul territorio italiano una grossa fetta dei nuovi casi di infezione, con punte che arrivano al 60% dei casi in alcune zone - spiega il direttore di Malattie Infettive, Francesco Cristini -. Vista la rapidità di propagazione è verosimile che a brevissimo rappresenterà il virus prevalente ovunque. Essendo più contagiosa della variante Omicron originaria BA.1, è molto verosimile che l’aumento dei contagi registrato ne sia la conseguenza. Ma non solo, negli ultimi tempi il livello generale di attenzione al contagio è visibilmente calato nella popolazione, e anche questo sicuramente ha un ruolo in questo incremento dei contagi".

Dottor Cristini, si parla di sottovarianti di Omicron, la variante che face esplodere i contagi in coincidenza delle festività natalizie. Sono più infettive rispetto alla versione originale?

Si calcola che la sottovariante prevalente in questo momento, la citata Omicron BA.2, sia più contagiosa del 30% rispetto alla variante Omicron BA.1 originaria. E si sta già affacciando una ulteriore sottovariante, la Omicron 3.

I sintomi sono gli stessi?

In senso generale la malattia non cambia molto, ma si registrano più sintomi gastrointestinali, come nausea vomito e diarrea con questa nuova sottovariante.

Contagi in crescita abbiamo detto. Chi viene maggiormente colpito?

Sicuramente i giovani e i giovanissimi, perché sono meno vaccinati degli adulti, perché stanno generalmente meno attenti al rischio di contagio, e perché hanno una vita sociale molto fitta di rapporti interindividuali, fra scuola hobby attività sportive e di svago. Non è un caso che vi sia un incremento significativo di casi nelle scuole in questo ultimo periodo.

C'è una fascia che va incontro ad un pericolo maggiore con questa nuova variante?

Sicuramente tutte le persone non vaccinate, soprattutto se anziane, e tra le persone vaccinate sono a rischio i soggetti più fragili, ossia le persone che per patologie di base e terapie croniche possono avere un sistema immunitario carente, i soggetti cosiddetti immunodepressi. Queste persone, anche se precedentemente ammalate o vaccinate con tre dosi, possono non sviluppare una immunità naturale efficace se si sono già ammalate oppure possono non aver risposto al vaccino. E’ qui che le nuove possibilità terapeutiche ora a disposizione nelle fasi precoci della malattia rappresentano un’arma preziosissima.

E' possibile la reinfezione per chi ha già avuto il covid, anche con 'Omicron 1'?

E’ assolutamente possibile ricontagiarsi con la nuova variante anche se ci si è ammalati in precedenza e se ci si è vaccinati con ciclo completo. Questo vale soprattutto per chi si contagia adesso e che si era ammalato in precedenza con una variante antecedente alle Omicron. La reinfezione con la sottovariante BA.2 in chi ha già avuto la BA.1 è descritta, ma si tratta di pochi casi. E’ un fenomeno così recente quello dell’arrivo della BA.2 che ancora bisogna imparare molte cose. Ma bisogna sempre considerare che l’immunità naturale e i vaccini somministrati fino alla dose booster proteggono in modo molto efficace dalla malattia grave, anche se causata dalla nuovissima sottovariante.

Fortunatamente all'aumento dei contagi non corrisponde una crescita della pressione ospedaliera

Al momento è così, l’efficace campagna vaccinale italiana sta funzionando, così come le misure di contenimento del contagio ancora in essere. Ma dobbiamo vedere come andrà nelle prossime settimane, perché in alcuni paesi si sta registrando anche un aumento dei casi ospedalizzati. Dipenderà dalla entità dell’incremento dei casi nella popolazione generale che vedremo prossimamente.

Pfizer ha annunciato che sarà necessaria una quarta dose di vaccino. Qual è la sua opinione a riguardo?

Un conto sono i soggetti immunodepressi, su cui società scientifiche ed enti regolatori si sono già espressi in merito alla quarta dose. Riguardo invece alla popolazione generale saranno sempre questi soggetti che dovranno esprimersi, basandosi sulle evidenze scientifiche e con le modalità di lavoro tipiche di questi enti caratterizzate da alta competenza e imparzialità di giudizio, a prescindere dal parere diretto delle multinazionali del farmaco.