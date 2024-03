Muzzarelli a "Salotto blu": "Il millenario patrimonio storico e artistico della Ausl Romagna racchiuso in un libro"

Sonia Muzzarelli è la Conservatrice dei beni storici ed artistici mobili della Ausl, frutto dei lasciti e delle donazioni di cui nei secoli hanno usufruito gli enti di cura e assistenziali presenti in Romagna. Ne ha parlato a Video Regione, canale 99 del digitale terrestre, nel corso della trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23. Conversando con Mario Russomanno, Muzzarelli ha descritto il valore inestimabile dei lasciti (manufatti, sculture, dipinti e oggetti) da parte di benefattori, pazienti, famiglie. Muzzarelli, che nel corso della trasmissione ha mostrato suggestive immagini di alcuni dei giacimenti culturali, ha annunciato la pubblicazione a cura della Ausl di un libro sull argomento di cui lei stessa è autrice. Il libro, nella versione on line, sarà scaricabile gratuitamente da chi ne farà richiesta ai competenti uffici della Ausl.