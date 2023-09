La camere del lavoro di Forlì e Cesena si fondono e nasce la Cgil provinciale: Giorgini eletta segretaria

E' Maria Giorgini, segretaria uscente della Cgil di Forlì la prima a ricoprire la carica di segretario generale della neonata Cgil Forlì-Cesena. Questa mattina, dopo due anni di percorso di unificazione, è nata la Cgil provinciale, un progetto proposto da Maria Giorgini e Silla Bucci. "L’emozione è stata il filo conduttore della giornata che si è aperta con lo scioglimento formale delle due Camere del Lavoro, Forlì e Cesena. La mattina è proseguita con un minuto di silenzio, osservato in ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita sul lavoro", spiega la nota che relazione sul congresso che si è tenuto alla Fiera di Cesena.

La nascita della CGIL Forlì Cesena ha visto la partecipazione ai lavori del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini e del Segretario Generale regionale Massimo Bussandri, e la presenza di sindacalisti di Romagna, Regionale e Nazionale. La Fillea Cgil Nazionale e il Segretario Generale della categoria Alessandro Genovesi hanno donato alla nuova Cgil Forlì Cesena un quadro realizzato dall’artista Antonio Nocera dal titolo "Diritto alla Felicità", "un dipinto che parla di accoglienza, protezione, lavoro e condivisione elementi fondanti della Cgil", spiega una nota.

Nelle loro relazioni conclusive Maria Giorgini, ultima Segretaria della Camera del lavoro di Forlì e Silla Bucci, ultima Segretaria Generale CGIL Cesena, hanno ringraziato tutte le persone che hanno lavorato fino a qui per portare avanti i valori e le istanze Cgil, prendendo come esempio la Camera del Lavoro di Luciano Lama, rinata dopo l’oscurantismo fascista. Sull'unificazione il Segretario Generale Maurizio Landini ha commentato: “Questo è un modo per dare un senso alla parola 'sindacato' che vuol dire unire le persone, vuol dire valorizzare il territorio, mettendo al centro il lavoro. Ricordiamoci che uniti si è tutto e divisi si è nulla”.

La giornata si è conclusa con l’elezione del primo segretario generale: Maria Giorgini è stata così scelta come la prima segretaria provinciale. Oggi è stata eletta anche la segreteria che lavorerà con Giorgini. La nuova Segreteria Cgil Forlì-Cesena è composta da Silla Bucci, nel ruolo di segretaria organizzativa, Alessandro Celli e Andrea Maltoni che precedentemente hanno ricoperto il ruolo di segretari organizzativi rispettivamente per Cesena e Forlì e Emanuela Castagnoli, eletta direttrice Patronato Inca Forlì-Cesena. Alla presidenza dell’assemblea generale eletta Raffaella Neri.

Commenta un comunicato: "La Cgil Forlì Cesena ringrazia associazioni, istituzioni e tutte le persone che hanno partecipato a questa giornata fondamentale per la storia della Cgil del territorio. Da domani tutta la Cgil Forlì Cesena si metterà al lavoro e il 7 ottobre sarà a Roma per la manifestazione "La via maestra" per chiedere più diritti e il superamento della precarietà per tutte e tutti; questo mese i funzionari e funzionarie CGIL saranno nei luoghi di lavoro per una consultazione straordinaria, come ha ricordato nel suo intervento il segretario Landini".

Gli appuntamenti Cgil non finiscono qui: venerdì 8 settembre al Parco Incontro di Via Ribolle, Forlì, dalle ore 17 Festa Provinciale con la presentazione della nuova CGIL Forlì Cesena, dibattito con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Segretario CGIL Regionale Massimo Bussandri e alle 21 concertone ad ingresso libero degli Espa?a Circo Este.