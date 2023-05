Nasce "Gruppo cicogna": al via un percorso di preparazione alla nascita per coppie in attesa

È in partenza a Galeata il “Gruppo Cicogna”, un percorso di preparazione alla nascita rivolto a coppie in attesa organizzato da Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli con l'Ausl Romagna e Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Il “Gruppo cicogna” si svolgerà nel mese di giugno presso il Nido di Galeata (via Togliatti 14) e prevede 4 incontri gratuiti, per accompagnare i futuri genitori dalla gravidanza alla nascita.

A condurre ogni incontro sarà personale specializzato e formato: lunedì 5 e lunedì 12 giugno (dalle 10 alle 12) gli appuntamenti sono con una ostetrica del consultorio di AUSL Romagna; mercoledì 21 giugno (dalle 17 alle 19) si incontrerà una pediatra di libera scelta; mercoledì 28 giugno (dalle 17 alle 19) è in programma un incontro con una pedagogista del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese esperta nell'ambito della neogenitorialità.

“Si tratta di una bella e importante iniziativa per le coppie in attesa che risiedono in alta valle del Bidente e Rabbi- dice Ilaria Marianini, presidente dell'assemblea dei soci di Asp e assessora al welfare del Comune di Santa Sofia -. Per la prima volta, infatti, viene organizzato nei nostri territori un corso di questo tipo con personale specializzato di AUSL Romagna e Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. I nostri comuni montani, così distanti dalla città, offrono opportunità di pari livello qualitativo e questo corso ne è un esempio. Invito tutti i futuri genitori residenti a Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore a cogliere questa occasione, per confrontarsi con professionisti e per conoscere altre coppie in attesa, insieme alle quali condividere un momento tanto emozionante della vita.”

Oltre al “Gruppo Cicogna”, il Polo Unico famiglie e giovani sta organizzando altre attività, come l'incontro con le volontarie dell'Associazione Non solo ciripà di Forlì per informare, mostrare e supportare nella scelta dell'uso dei pannolini lavabili (inizialmente previsto per il 25 maggio presso la Biblioteca Comunale di Santa Sofia e rimandato a data da destinarsi a causa dell'emergenza).

Inoltre, è in via di definizione un calendario di incontri per neo genitori e coppie in attesa che potranno conoscere volta per volta professionisti di vari ambiti, con cui confrontarsi rispetto alle diverse tematiche legate alla genitorialità: Il “Gruppo Cicogna” è gratuito ma i posti sono limitati, quindi è necessaria l'iscrizione da effettuare presso lo Sportello Unico, sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o 335 8726933 (anche Whatsapp).