Nasce l'associazione degli studenti di medicina: prima iniziativa un corso di medicina dei disastri

E' nata l'associazione, fondata a febbraio 2023, degli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della sede di Forlì. Si tratta della SISM - Forlì, Segretariato Italiano Studenti in Medicinam che aderisce all'associazione internazionale che mette assieme le associazioni di studenti di tutto il mondo, con 1,2 milioni di persone che studiano medicina provenienti da 130 Paesi diversi. A Forlì l'incaricato locale è Yian Jiang. L'associazione che arriva sul territorio romagnolo grazie alla volontà di 20 studenti del quarto anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Tra le prime iniziative, al Padiglione Valsalva dell'ospedale Morgagni Pierantoni gli scorsi 2 e 23 novembre, c'è stato il corso Basic Disaster, progetto unico in Italia disponibile grazie alla collaborazione Crimedim, Centro di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale. L’obiettivo è quello di fornire a chi partecipa le conoscenze di base sulla medicina dei disastri, utilizzando metodiche d’insegnamento innovative come simulazioni e formazione a distanza. Il corso ha permesso a 27 studenti di Medicina e Chirurgia di Forlì di ottenere maggiore consapevolezza in merito alle metodiche e alle procedure che i professionisti dovrebbero utilizzare nell’affrontare disastri di grande portata grazie alla disponibilità di due studenti-formatori provenienti dall’ Ateneo di Ferrara.

Nei prossimi mesi il SISM si impegnerà a collaborare con altre associazioni locali e nazionali e a portare sul territorio conferenze sulla salute mentale aperte a tutta la comunità, progetti di sensibilizzazione in ambito della salute sessuale e riproduttiva per le scuole distribuite nel territorio e ulteriori corsi di formazione trasversale per chi studia nel settore medico-sanitario.