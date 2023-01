Nasce la Consulta dei Giovani di Forlimpopoli: aperte le candidature

Nasce la Consulta Comunale dei Giovani di Forlimpopoli, che avrà lo scopo di sostenere il mondo giovanile e favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica della città. Dando seguito alla delibera approvata dal Consiglio Comunale a fine 2022, il Comune ha attivato le procedure per istituire il nuovo organismo pubblicando sul sito www.comune.forlimpopoli.fc.it l’avviso per raccogliere le adesioni, il Regolamento della Consulta e il modulo da utilizzare per presentarle. Possono partecipare tutti i ragazzi residenti a Forlimpopoli, di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 febbraio: potranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune (Piazza Fratti 2) o inviate via mail all’indirizzo protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it.

La Consulta dei Giovani sarà composta da rappresentanti (rigorosamente fra i 15 e i 30 anni) di tutte le associazioni del territorio che svolgono attività rivolte ai giovani, ma anche da singoli che intendano impegnarsi nella tutela di interessi relativi ad istanze giovanili. Infine, ne faranno parte il Sindaco del Comune di Forlimpopoli, o suo delegato, e –senza diritto di voto - l'assessore con delega alle politiche giovanili e i consiglieri comunali con età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Il numero dei componenti non è stato fissato perché si intende favorire la massima partecipazione, e per questo saranno ammessi tutti i giovani che si faranno avanti.

Il nuovo organismo avrà funzioni consultive e propositive, con una particolare attenzione per i temi della partecipazione, socializzazione, promozione culturale, prevenzione del disagio. A guidarla sarà un presidente affiancato da un Consiglio direttivo, che saranno eletti nella prima seduta. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Assessora alle Politiche Giovanili Sara Pignatari (email sara.pignatari@comune.forlimpopoli.fc.it) o all’Ufficio Servizi Sociali (telefono 0543 749233, email servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it. A questo link si può trovare tutta la modulistica : https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8178