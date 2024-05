Nasce la rotonda in prossimità di piazzale Savonarola e viale Manzoni. Per consentire la realizzazione è stata emessa un'ordinanza temporanea di chiusura di viale matteotti dalle 0.00 alle 7.00 di giovedì nel tratto tra piazzale del lavoro e piazzale Indipendenza. I lavori rientrano nell’ambito del progetto di realizzazione della pista ciclabile bidirezionale in viale Matteotti. La pista, finanziata per un importo residuo con risorse Pnrr-bando ciclovie urbane, si svilupperà da Piazzale del Lavoro a Piazzale della Vittoria sul lato interno, ovvero dalla parte del centro storico. Il progetto prevede anche l’adeguamento degli attraversamenti pedonali esistenti e la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili a servizio della pista. Informazioni e ordinanza sono consultabili sul sito www.comune.forli.fc.it