"Nascere a Forlì", alla scoperta del Punto Nascita dell'ospedale Morgagni-Pierantoni: ciclo di incontri mensili

Proseguono gli incontri “Nascere a Forlì 2023”, organizzati dall’Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia, diretta dal dottor Luca Savelli. Gli appuntamenti, a cadenza mensile si terranno alle ore 12,30, nella sala riunioni al Terzo Piano del Padiglione Valsalva dell’ospedale di Forlì. Il prossimo è in programma il 20 marzo, seguiranno poi gli appuntamenti del 17 aprile, 15 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre ed 11 dicembre.

"Dopo la recente pandemia da Covid-19 - spiega il dottor Luca Savelli - sono nuovamente attivi gli incontri in presenza, finalizzati a presentare l'attività del Punto Nascita dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Questi si svolgono a cadenza mensile e sono rivolti alle future mamme ed ai futuri papà che vogliono conoscere il personale medico (ginecologi, anestesisti e pediatri), le ostetriche e le caratteristiche del servizio. In particolare, da diversi anni, il Punto Nascita di Forlì si è caratterizzato per una particolare attenzione alla fisiologia del parto, minimizzando il ricorso ai tagli cesarei, ai parti operativi e valorizzando il rapporto one-to-one fra partoriente ed ostetrica. Nel corso degli incontri vengono presentate le caratteristiche strutturali (reparto, ambulatori, sala parto) e la filosofia che sottende alla presa in carico ospedaliera della gestante”.