Calo delle nascite: prodotti per l'infanzia, musica e parcheggi gratuiti nel kit per le neo-famiglie

Un kit di prodotti per il bagnetto, incontri musicali e pass gratuiti per parcheggiare, anche in ztl. Riparte nel mese di marzo il progetto “Nuovi nati e nuovi genitori” del Comune di Forlì a supporto delle neo famiglie e della maternità, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino. Avviato nel 2021 in via sperimentale per iniziativa dell’Amministrazione comunale e di ForlìFarma, con la presenza del Centro Famiglie della Romagna Forlivese, al progetto partecipano Fmi - Forlì mobilità integrata e la Fondazione “Angelo Masini”.

Una collaborazione a più mani per dare il “benvenuto” ai nuovi nati che, secondo i dati degli ultimi anni, confermano il calo della natalità: rispetto agli 862 del 2021, sono stati 788 nel 2022, di questi circa 400 hanno potuto usufruire dei servizi e delle agevolazioni messe a disposizione dal progetto del Comune. Alle nuove famiglie verrà quindi consegnato il buono di ForlìFarma per il ritirare il kit di prodotti per la cura del bambino (del valore di 60 euro circa) in farmacia, il “Pass gravidanza e neo genitorialità” messo a disposizione da Fmi, che può essere abbinato a due targhe e utilizzato a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 2 anni di età del bambino, che consente di parcheggiare gratis in tutti gli stalli blu della città, compreso l’accesso e il parcheggio in ztl, con deroga anche per le 2 ore di disco orario.

Quest’anno, poi, c’è una novità: nel pacchetto di misure a favore delle famiglie entra la Fondazione “Angelo Masini” che organizzerà quattro incontri musicali tenuti da una psicologa diplomata in pianoforte e dedicati alle neomamme (sono 18) e ai loro piccoli, nelle date del 18 marzo, 17 aprile, 13 e 27 maggio. “La famiglia è un piccolo mondo dove ci si prepara alla vita - ha detto l’assessora al Welfare, Barbara Rossi -. Agevolare i neo genitori, offrendo servizi dedicati ai primi mesi di vita del bambino, è un investimento per il futuro della nostra città”. Presente all’incontro anche Daniela Gimelli di ForliFarma, ideatrice del progetto, insieme a Luca Pestelli, alla guida della partecipata del Comune, che ha ribadito “l’importanza di sostenere gli incentivi alla natalità e alla maternità nel nostro territorio”.

Come ribadito da Raffaella Alessandrini della Fondazione "Angelo Masini:" “Aiutare la natalità in questo periodo, in cui abbiamo un indice di nascita negativo, credo sia molto importante - ha detto -. Noi lo facciamo mettendo a disposizione la musica, per le mamme e per i loro bambini, per parlare dell’importanza del suono che esercita un effetto benefico per lo sviluppo del neonato”. “Abbiamo voluto contribuire mettendo a disposizione, oltre ai pass gratuiti per il parcheggio per i nuovi genitori, anche tredici stalli rosa - ha detto Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi - che arriveranno in primavera. Strumenti che possono favorire la mobilità, permettendo di sostare con maggiore facilità”.

A partire dall’11 marzo riprenderanno anche gli incontri organizzati dal Centro Famiglie, come confermato da Vesna Balzani, che una volta al mese coinvolgeranno le neo famiglie. L’offerta del Centro comprende anche corsi preparazione alla nascita in collaborazione con l’Azienda Usl, uno spazio allattamento, laboratori per bambini e genitori, gruppi di confronto e consulenza psicologica. Gli incontri mensili si terranno l’11 marzo per i nati in gennaio 2023, il 13 maggio per i nati in febbraio e marzo, il 10 giugno per nati in aprile, il 9 settembre per i nati in maggio, giugno e luglio, il 14 ottobre per i nati in agosto, l’11 novembre per nati in settembre e il 16 dicembre per i nati in ottobre.