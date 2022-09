Nascondeva la cocaina nel garage: 47enne arrestato dai Carabinieri

Aveva nascosto in garage droga e bilancini di precisione. Un 47enne calabrese è stato arrestato la scorsa settimana dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine, identificato dagli investigatori dopo una segnalazione per una presunta lite in atto. Gli accertamenti hanno poi portato ad identificare il 47enne: gli inquirenti hanno quindi effettuato una perquisizione nel garage del 47enne, trovando circa 60 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. Convalidato l'arresto, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.