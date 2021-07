Nastro biadesivo per rubare le offerte dei fedeli: arrestato fuori dalla chiesa

E' accusato di voler rubare le offerte dei fedeli con la tecnica del nastro biadesivo. I Carabinieri di Castrocaro hanno arrestato un cinquantenne faentino con l'accusa di furto aggravato. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. Il sacerdote aveva già presentato denuncia avendo notato in passato come mancassero offerte nelle apposite cassette. A quel punto è partita l'attività investigativa degli uomini dell'Arma, che è culminata nel weekend dopo una serie di appostamenti: il ladro è stato infatti fermato all'uscita della chiesa. Il cinquantenne è stato arrestato con l'accusa di "furto aggravato". Il giudice ha convalidato l'arresto, mentre l'uomo è tornato in libertà (sono stati richiesti i termini a difesa) in attesa della prossima udienza. La notizia è riportata sulla stampa locale.