Forlimpopoli si accende per il Natale. Un concorso decreterà le luminarie più belle

Il centro di Forlimpopoli si appresta ad illuminarsi per le Festività natalizie. Costretta a rinunciare a tanta parte delle iniziative messe in campo lo scorso anno (dalla pista di ghiaccio ai merrcatini a tema), la città artusiana non ha voluto comunque rinunciare al clima di festa che deve caratterizzare il periodo natalizio e sabato darà il via alle prime iniziative volte ad animare il Centro in previsione del Natale. Alle 17.30 verrà quindi acceso il grande abete al centro di piazza Garibaldi, e con lui verranno accesi anche le decine di abeti che costellano le vie del centro e le rotonde di accesso alla città. Parallelamente verranno illuminati attraverso dei giochi di luce a tema la Rocca Ordelaffa e le facciate dei palazzi che guardano verso la piazza, mentre nelle vie circostanti si diffonderanno in filodiffusione dei canti natalizi.

Nella più raccolta piazza Fratti saranno invece trasmessi a ciclo continuo dei video, a cura di Fabio Pixel Colinelli, che raccontano la città, la sua storia, le sue tradizioni e l’attività delle sue associazioni, per ribadire anche in questo modo che il Natale è la festa dello stare insieme, come famiglie e come comunità. Ma non sarà solo l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ente Folklorico e Culturale Forlimpopolese, il Gruppo Alpini e il Gruppo Funghi e Flora, ad illuminare la città: il merito andrà anche a tutti gli esercenti (e alle loro associazioni di categoria) agli sponsor (Unica Reti, Alma Color, Quasar e Lorenzi Sergio) e a tutti i cittadini per i quali l’amministrazione non a caso ha pensato di rinnovare il concorso "Forlimpopoli Brilla". Il concorso, che intende premiare per l’appunto le luminarie natalizie più belle della città, invita infatti i cittadini e gli esercenti ad arricchire con luci natalizie le facciate delle proprie abitazioni e le vetrine dei propri negozi. Il migliore addobbo sia di un’abitazione che di un negozio riceverà un premio offerto dagli esercenti della città.

Per partecipare al concorso “Forlimpopoli brilla” è sufficiente addobbare e illuminare l'esterno della propria casa o del proprio negozio, scattare una foto e inviarla alla pagina Facebook dell'ufficio turistico comunale con il tag @forlimpopolicittartusiana. Un'apposita giuria sceglierà i vincitori. "Sappiamo bene che quello che stiamo per vivere - dichiara il sindaco Milena Garavini - sarà un natale diverso dai precedenti. Ma anche per questo siamo chiamati a ritrovare anche attraverso questo tipo di iniziative il senso del nostro essere comunità, per sentirci meno soli e parte di un tessuto sociale vivo e pronto a riabbracciarsi non appena tutto questo sarà passato".