Il Natale di Forlì fa breccia nelle tv nazionali, l'assessore Cintorino: "Volevamo mostrare la bellezza del nostro centro e ci siamo riusciti"

C'è chi l'ha criticato, c'è chi se innamorato. E' il Natale di Forlì, che fino all'8 gennaio continuerà ad illuminare a festa il cuore del centro storico. Uno spettacolo di luci e colori, attenzionato anche dai telegiornali nazionali, esaltando gli "impressionanti effetti visivi che decorano le facciate dei palazzi". L'immagine scenografica di Forlì che ha fatto centro in tutt'Italia, richiamando tanti turisti da fuori regione. La città mercuriale ha fatto da sfondo al Tg5 ad un servizio dedicato allo shopping delle festività, mentre Studio Aperto ha esaltato le evoluzioni nella magica serata dell'Immacolata di Vittorio Brumotti ai piedi di Aurelio Saffi, sottolineando al tempo stesso il "Natale all'insegna della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente" messo in campo dall'amministrazione Zattini.

La magia di un San Mercuriale parlante. La favola dello Schiaccianoci. Un viaggio nel labirinto che si estende lungo Piazza Saffi. Assessora con delega al Turismo e al Centro Storico Andrea Cintorino, qual è il primo bilancio del videomapping?

Partiamo dalla festa dell'Immacolata con Vittorio Brumotti, un 8 dicembre da tutto esaurito. Forlì ha messo in mostra come la sua Piazza Saffi sia tra le più belle d'Italia, tant'è che anche i telegiornali nazionali come Tg5, Studio Aperto e TgCom24 hanno dedicato un servizio all'evento, così come "Il Sole 24 Ore". Volevamo mostrare la bellezza di Forlì e ci siamo riusciti, presentando così il nostro modello di Natale anche ad altre città che possono prenderne esempio per il futuro. Siamo molto orgogliosi di tutto questo.

E' stato un mese di dicembre condizionato spesso dal maltempo...

Il bilancio, seppur parziale, è stato più che positivo nonostante vi siano state giornate piovose, che non hanno inciso sul passeggio. Questo ci lascia ben sperare in vista del grande evento conclusivo in occasione dell'Epifania, in fase di definizione. Forlì si è riempita di gente, in particolar modo nei weekend, con tante famiglie e giovani che hanno affollato il centro storico, attratti dal videomapping. La narrazione del campanile parlante ha stupìto, così come l'albero di Natale ai Giardini Orselli. Molto bene anche il labirinto allestito in Piazza Saffi e la casa di Babbo Natale, affollata da tanti bambini.

Una "Forlì che brilla", per usare il motto che accompagna da alcuni anni il Natale forlivese, anche sui social...

Vengono condivise tante immagini. Piace la stella cometa allestita in Piazza Venti Settembre.

Foto condivise sui social, servizi nazionali sui tg. Questo ha attratto turisti da fuori provincia e regione?

Per avere un dato preciso bisogna attendere gennaio, ma posso dire che lo Iat - il punto informazione accoglienza turistica - allestito in Piazza Saffi sta lavorando molto, tant'è che abbiamo integrato il personale nel weekend. I turisti da fuori regione arrivano soprattutto da Toscana, Lombardia e Marche.

Presenze turistiche, quindi, che possono soddisfare commercianti ed operatori dei Mercatini di Natale...

Esatto. C'è soddisfazione da tutti gli operatori, che hanno dato un feedback positivo.

C'è chi ha lamentato, prendendo spunto da una segnalazione arrivata alla nostra redazione, che quest'anno "manca un'attrazione per far venire gente e giovani in piazza il sabato sera". Si è fatta sentire l'assenza della pista ghiaccio?

Ai Mercatini di Natale non possiamo imporre un orario. Per quanto riguarda la pista, quest'anno abbiamo cercato una soluzione green per far fronte agli aumenti che ci sono stati a causa del caro-energia. Sarebbe stato improponibile per l'amministrazione comunale sostenere un costo importante, come richiede una pista di ghiaccio. E' ovvio che la soluzione del 2021 era innovativa ed avremmo voluto riproporla, ma non ci sono state le condizioni. Per il 2023 valuteremo che soluzioni adottare. Le basi per il Natale del prossimo anno le getteremo già nelle prossime settimane.

Il Natale è stato preceduto anche quest'anno da un acceso dibattito politico sugli investimenti fatti, circa 500mila euro...

Abbiamo ricevuto elogi da tutt'Italia per la qualità del nostro allestimento. Volevamo dare ai nostri cittadini un Natale di luce e speranza e penso che ci siamo riusciti. Tra gli obiettivi che ci eravamo posti anche quello di incentivare lo shopping nei negozi del nostro centro.

In Piazza Saffi ci sono vetrine sfitte, mentre in via Giorgio Regnoli, come in via Dei Filergiti e via Delle Torri stanno per accendersi delle nuove attività. Cosa bisogna fare per rilanciare il centro?

Il fatto che stiano aprendo nuove attività è positivo ed ammirabile, perchè invoglia a frequentare il centro. Non abbiamo la bacchetta magica ed abbiamo governato in anni condizionati dalla pandemia a cui si è andato a sommare il problema del caro bollette. Ma la ricetta di base è creare un centro storico più attrattivo e più accogliente. Con più iniziative crescono le frequentazioni. Da tre anni a questa parte il cittadino forlivese sta riscoprendo la propria città.

L'ultimo dell'anno sarà senza festa in Piazza Saffi...

Abbiamo preferito investire sul progetto "Forlì che brilla", spalmato in un mese, in un ottica di risparmio, piuttosto che concentrarle in un unico evento. Non siamo l'unico Comune della Romagna ad aver fatto questo ragionamento.

Come sarà l'evento dell'Epifania?

Sarà per grandi e piccini. Non posso sbilanciarmi per ora. Ma sarà uno spettacolo.

"Forlì che brilla" ci accompagnerà anche nel 2023?

La nostra Amministrazione comunale ce la sta mettendo tutta. Con gli interventi sulle opere pubbliche l'obiettivo è riportare Forlì agli albori, una città più bella, accogliente e vivibile.