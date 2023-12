Natale in centro, arrivano 156mila euro dagli sponsor. Maxi-donazione di Esselunga, segnale che sta per aprire a Forlì?

Il costo complessivo a carico del Comune per gli allestimenti del Natale è di 376.500 euro. Sono i numeri forniti dall'assessora al Centro storico Andrea Cintorino, durante la presentazione delle iniziative natalizie. Una cifra, quindi, dimezzata rispetto ai 736mila euro su cui aveva protestato l'opposizione in Consiglio comunale alcune settimane fa, basandosi sui dati contenuti in determine dirigenziali e variazioni di bilancio.

“Si è parlato strumentalmente di cifre non corrette”, contrattacca il vicesindaco Daniele Mezzacapo. Che poi elenca i donatori privati, che hanno contribuito a tenere bassi i costi del Comune, grazie a sponsorizzazioni per 156mila euro totali. Si va quindi da 15mila euro donati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, agli 8.000 di Hera e i 20.500 di Unica Reti, passando ai 9.500 della Regione Emilia.Romagna. Si aggiungono poi lòe donazioni di Romagna Acque, i 13.000 euro donati da Mediaworld, 10.000 di Sgr ed infine la maxi-donazione da 75.000 euro di Esselunga.

Questa catena della grande distribuzione alimentare non è presente in città, ma intende espandersi in Romagna. A metà del prossimo anno è prevista la prima apertura a Ravenna, un supermercato che sorgerà in via Antica Milizia, mentre il più vicino attualmente è a Bologna. A ruota di Ravenna, però dovrebbe sorgere un punto vendita anche a Forlì: è quanto lascia suggerire una sponsorizzazione così consistente in occasione delle iniziative comunali per il Natale. I “rumors” indicano l'apertura in via Ravegnana, nella zona tra Ospedaletto e la fiera, entro la fine del 2024.