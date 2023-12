Il Natale di Forlì conquista le tv nazionali: "Un popolo che vuole lasciarsi alle spalle il disastro dell'alluvione"

Le immagini di Piazza Saffi vestita a festa per il Natale stanno facendo in queste ore il giro d'Italia. In un servizio dedicato al ponte dell'Immacolata, con tanti turisti che hanno approfittato del lungo weekend per visitare mete turistiche, rilassarsi tra una ciaspolata ed un the caldo, ed acquistare i primi regali da mettere sotto l'albero, il Tg5 ha dato ampio spazio alla festa fiabesca di venerdì scorso, che ha di fatto inaugurato il calendario degli eventi che traghetteranno la città al 25 dicembre.

Le immagini della fata volante, sospesa nel cielo di Piazza Saffi insieme ad un mappamondo illuminato, giochi di luci e musica, hanno accompagnato il servizio della giornalista Mariafrancesca Stabile. Risalto anche per la pista ellittica di pattinaggio su ghiaccio, "che cambia colore e fa pensare ad un grande abbraccio per un popolo che vuole lasciarsi alle spalle il disastro dell'alluvione di maggio".

Gli scatti delle coreografie aeree che hanno incantato tutti i presenti alla festa di venerdì, arrivati in Piazza Saffi malgrado il freddo e la pioggia, sono state condivise anche sulle pagine social di "Forlì che brilla". Che chi ha 'bocciato' il videomapping dedicato al "Natale nel mondo" come Cristian, che preferisce "di gran lunga un centro storico illuminato a festa in maniera più discreta e alla fine più elegante", definendo le proiezioni sui palazzi "una gran pacchianata senza senso", chi come Mara ringrazia l'amministrazione comunale e il sindaco Gian Luca Zattini "per le emozioni regalateci. Semplicemente meraviglioso".

La bilancia dei giudizi pende a favore degli allestimenti e iniziative programmate dal Comune, ma c'è chi come Patrizia sottolinea come "mancano gli addobbi lungo le strade", facendo riferimento a particolari illuminazioni che erano state collocate in alcuni angoli della città, come in Piazzale della Vittoria o al Foro Boario. In un altro post è stato chiarito che "si è deciso di diminuire la quantità di addobbi per una questione di risparmio economico vista l'alluvione di maggio. Ogni anno vengono presentate delle novità e quelle di quest'anno hanno dovuto contemplare la tragedia che la nostra città ha subìto".

Non mancano le critiche per gli allestimenti troppo sfarzosi nell'anno dell'alluvione, mentre su Instagram è tornata ad aggiornarsi la "pagina satirica sul cittadone" "Forlì che Cringia", con post ironici sugli addobbi.