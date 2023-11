Prove generali del videomapping: si spengono i lampioni di piazza Saffi per alcune sere

Iniziano le prove generali per il video mapping che animerà Piazza Saffi dall’8 dicembre e per tutto il periodo di dicembre. Mercoledì 22, giovedì 23, lunedì 27 novembre, e mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, i lampioni e le luci monumentali dei palazzi di Piazza Saffi verranno spente dalle ore 18 alle ore 24 per l’esecuzione delle prove del video mapping. Ma la terza edizione di “Forlì che Brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie promosse dal Comune di Forlì, parte sabato con l’apertura al pubblico della pista del ghiaccio, della giostrina e delle casette di Natale, oltre all’accensione delle luminarie di tutti i corsi e del centro storico.

A margine della pista del ghiaccio, inoltre, tecnici specializzati stanno installando l’abete sintetico di proprietà del Comune che si accenderà in occasione della cerimonia inaugurale dell’8 dicembre. La giostrina sarà attiva nei giorni feriali dalle 15,30 alle 20 e nei festivi dalle 9.30 alle 20, mentre la pista di pattinaggio dalle 10 alle 24. Il Mercatino di Natale sarà aperto dalle 9 alle 20. Sabato ci sarà inoltre la Fiera di Santa Caterina, con il quartiere San Biagio si animerà di bancarelle ricche di dolciumi.

Tra le novità delle festività natalizie a prima edizione di “Forlì che Brilla - Music Edition”, un palinsesto di eventi musicali da sabato 9 dicembre a sabato 6 gennaio nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato dalle 17.30 alle 18.30 aperti a tutta la città. Parteciperanno trenta band, che hanno risposto positivamente al bando del Comune. Tra le band ci sono tre gruppi di giovani musicisti forlivesi che hanno partecipato nei mesi scorsi a X Factor 2023. Ci saranno gruppi jazz, pianisti, violinisti, studenti fuori sede e piccole band fatte in casa, che suoneranno dal vivo in 3 punti distinti del centro.