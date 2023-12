Natale alle porte, si addobba anche l'albero dedicato a Sara Pedri: "I messaggi in un album speciale"

Il Natale è alle porte e anche quest'anno l'albero dedicato a Sara Pedri, piantato al Parco Urbano, si veste a festa. L’invito ad addobbarlo arriva da Emanuela Pedri – sorella di Sara, la ginecologa forlivese scomparsa a Cles, in Trentino, il 4 marzo 2021 all’età di 31 anni. "Anno scorso abbiamo assistito a tanti miracoli perchè tante persone di Forlì hanno portato il loro addobbo al giardinetto di Sara e tanti altri sono arrivati da lontano - scrive Emanuela in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Mia mamma si è emozionata tanto quando al "Giardinetto di Sara" ha incontrato una persona che era venuta direttamente da Carpi per portare il suo addobbo appendendo all'albero la sua sfera di carbone".

Ma, ricorda ancora "abbiamo pianto quando da Milano è arrivato un pacco che custodiva al suo interno una bambolina fatta a mano con i capelli rossi, che ricordava la nostra Sara". E quest'anno l'iniziativa si ripeterà: i doni, spiega Emanuela, "verranno appesi all'albero di Sara e riposti all'interno di una magica scatola che sarà conservata gelosamente nella sua cameretta. I messaggi scritti verranno inseriti all'interno di un album a lei dedicato che verrà mostrato, il 23 Giugno del 2024, nel giorno del suo 35°compleanno, per ringraziare tutti". Addobbi o lettere, spiega la sorella di Sara, potranno essere spediti anche all'indirizzo "Pedri Sara/Sintoni Mirella a Forlì in V.le Bologna n.267, 47121 Forlì (FC)".

C'è inoltre anche la possibilità di portare un pensiero scritto inserendolo direttamente nelle due casette postali realizzate per Sara dai ragazzi speciali dell'associazione LeCasine di Cesena, che si trovano sia al "Giardinetto di Sara" al Parco Urbano sia davanti al "Melo di Sara" a Nanno in Ville D'Anaunia, dove Nadia Sandri e Giorgio Ioris se ne prenderanno cura. "Non vediamo l'ora di vedere l'albero addobbato e di leggere tutti i vostri pensieri - conclude l'appello di Emanuela -. Condivideremo con voi tutte le nostre emozioni come in una grande famiglia. Sara è in ognuno di questi nobili gesti ed è il modo più bello per ricordarla e portarla con noi".