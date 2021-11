Castrocaro e Terra del Sole unite dalle luminare di Natale. E ci sarà anche un villaggio per i bimbi

Il territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole indossa l'abito di Natale. Sarà infatti illuminato dal Bar Mora di Terra del Sole al Bar Capolinea di Castrocaro, "un'obiettivo alto", come l'ha definito l’assessore al turismo Liviana Zanetti nel corso dell'ultimo consiglio comunale, svoltosi in videoconferenza e trasmesso sulla pagina Facebook del Comune termale. L'organizzazione delle iniziative è affidata al consorzio privato "Castrumcari", che si è aggiudicato il bando europeo per la promozione turistica e che lavora al fianco delle 25 associazioni di volontariato del territorio per la realizzazione degli eventi.

Simbolicamente le luminarie natalizie collegheranno Castrocaro Terme con Terra del Sole, "dando un segnale di unità delle due realtà così importanti e vicine". Per quanto gli eventi, "si sta lavorando ad un calendario unico, con le associazioni che possano avvalersi della collaborazione del "Castrumcari" come sostegno tecnico e organizzativo". Nel concreto, saranno allestiti due alberi di Natale in Piazza D'Armi e Piazza Mazzini, che saranno accesi l'8 dicembre alla presenza delle due Pro Loco ed associazioni di volontariato. Per l'occasione le associazioni di podisti e dei ciclisti schiereranno dei babbi natale per animare la festa. Ci sarà inoltre una collaborazione col Borgo Fiorentino, con mercatini dell'artigianato, animazioni varie e visite guidate nei luoghi d'interesse monumentale.

In Piazza Buonincontro ci sarà il fuoco a cura degli Alpini, anche se le date saranno comunicate nei prossimi giorni. In Piazza Mazzini saranno inoltre presenti i mercatini di Natale, sicuramente nelle tre domeniche che precedono il Natale (12, 19 e 24 dicembre), mentre Piazza Macchiavelli ci sarà il "Villaggio di Babbo Natale", con attività per bambini. Per i dettagli bisogna attendere ancora altri giorni. Non si nasconde tuttavia il timore di nuove restrizioni anti-covid per il periodo di festa: "Ovviamente il "Castrumcari" si dovrà attenere alle regole vigenti che verranno emanate, nell'auspicio che non ve ne bisogno, perchè il rigore con il quale l'amministrazione comunale e i cittadini si sono comportati è stato tale da limitare i contagi".

Zanetti ha risposto ad un'interpellanza presentata dall'esercente Filippo Turchi di "Noi di Castrocaro", il quale ha proposto un collegamento autobus con Faenza per il periodo festivo che "per il nostro paese è fondamentale". Da Turchi anche la proposta di allestire un presepe alla Fortezza, "fiore all'occhiello del nostro paese".