Natale di festa alla mensa Caritas con il vescovo Corazza

Lunedì il vescovo Livio Corazza insieme al direttore della Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro diacono Filippo Monari, hanno festeggiato il Natale insieme agli ospiti che ogni giorno frequentano la mensa Caritas di via Fossato Vecchio. Nonostante il periodo festivo, non si ferma l'impegno della Caritas per quanti vivono momenti di difficoltà e bisogno e, grazie ai tanti volontari, ha potuto donare anche nel giorno di Natale non solo un pasto caldo ma un momento di gioia e di fraternità a quanti sono meno fortunati.