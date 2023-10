Per Natale le vie del centro si trasformeranno in un palcoscenico: "Forlì che Brilla" diventa anche "Music Edition"

"Sei un musicista, fai parte di un coro, suoni in una band o frequenti una scuola di musica? Allora questo è il regalo che fa per te. Trasforma il centro storico di Forlì nel tuo palcoscenico e preparati a esibirti per il pubblico della tua città insieme al tuo gruppo". Per le festività natalizie in arrivo il Comune di Forlì lancia l'iniziativa "Forlì che Brilla - Music Edition", una selezione di proposte musicali da inserire nell’ambito del calendario degli eventi natalizi dal 9 dicembre al 6 gennaio.

"L’avviso è rivolto a tutte le realtà, pubbliche e private, che intendano proporre iniziative musicali ed esibirsi per il pubblico della propria città durante le festività in pieno centro storico - viene spiegato dall'amministrazione comunale -. L'obiettivo è creare un palinsesto di eventi musicali nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30 aperti a tutta la città". Coloro che verranno selezionati rientreranno nel calendario natalizio di "Forlì Che Brilla" e potranno cantare e suonare in un’area dedicata del centro nelle giornate di maggior affluenza.

Il programma è aperto alla partecipazione di associazioni, comitati e altri organismi associativi operanti in ambito artistico e musicali; scuole di musica istituti scolastici di ogni ordine e grado (dal Nido all’Università) artisti e creativi gruppi informali enti e servizi ed altri soggetti non specificamente indicati. La scheda di candidatura dovrà pervenire al Comune di Forlì, entro le ore 17.00 di lunedì 6 novembre 2023, via mail all’indirizzo forlichebrilla@free-event.com. Info e modulistica su: www.comune.forli.fc.it