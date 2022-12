Natale, il giorno dopo il grande evento. Cresce l'ottimismo tra i commercianti: "I forlivesi devono amare la loro città"

"Siamo partiti con i migliori auspici. C'è entusiasmo e cittadini e turisti hanno risposto con entuasiasmo alla partenza ufficiale del Natale forlivese. Le condizioni ci sono tutte per vivere un periodo migliore. E' necessario oro che ciascuno faccia la propria parte. Quindi se c'è da acquistare un regalo, è meglio farlo in un negozio di vicinato piuttosto che online". Da Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, filtra un moderato ottimismo all'indomani della grande festa dell'Immacolata con l'accensione dell'albero di Natale e la prima del videomapping alla presenza dell'inviato di "Striscia La Notizia" Vittorio Brumotti e che ha richiamato tante persone in Piazza Saffi e nei corsi del centro storico.

Zattini, era in piazza nel giovedì dell'Immacolata?

Sì ero presente, ma ho approfittato anche del giorno di festa per fare un giro nei comuni del comprensorio.

Cosa ha notato?

Una grande vitalità nei centri storici. Ovviamente quello di Forlì, per effetto delle decisioni prese dall'amministrazione comunale, era molto animato, con tante persone in giro. Questa è la risposta all'investimento fatto anche negli anni passati, con un grande richiamo a frequentare la città. Non c'erano solo forlivesi, ma anche turisti da altre città che avevano già avuto modo di vedere lo spettacolo del videomapping, scoprendo contemporaneamente la bellezza del nostro centro storico. La partenza è quindi stata col botto.

Qual è stato il responso dei commercianti?

E' stato riscontrato un grande interesse da parte delle persone. Ovviamente, com'è da tradizione in questo periodo, gli acquisti non vengono fatti nell'immediato. In questa prima parte di dicembre c'è più l'attitudine a girare, osservare, entrare nei punti vendita per visionare i capi, e successivamente procedere agli acquisti.

Ma come stanno procedendo le vendite?

Finalmente è arrivato l'inverno e l'abbassamento delle temperature ha favorito gli acquisti dei capi più pesanti. Va invece molto bene il settore dell'abbigliamento tecnico invernale.

E questo cosa significa?

Che c'è tanta voglia tra i forlivesi di muoversi. Tant'è che sono numerosi quelli che hanno approfittato di questo ponte dell'Immacolata per andare a sciare sulle Alpi.

Le prime previsioni di Ascom-Confcommercio Forlì per lo shooping di Natale parlavano di una spesa media di circa 1500 euro a famiglia. E' una stima che viene confermata?

E' una previsione che potrebbe essere smentita in positivo. D'altronde le vetrine dei negozi, malgrado la crisi energetica, si presentano addobbate come gli anni precedenti e questo mette di buon umore chi deve fare acquisti. Inoltre ben vengano le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale, che aiutano ad allontanare per qualche ora tutti i problemi legati al caro bollette e all'inflazione. E' chiaro che resta un problema di fondo, ma è una questione nazionale e non solo locale.

"Se abbiamo bisogno di comprare qualcosa pensiamo a farlo nei negozi nella nostra città, è bello vedere le vetrine accese e dimentichiamo per una volta il commercio online. Ricordiamoci che se chiude un negozio si spegne una parte della città". Parole del sindaco Gian Luca Zattini. Ha apprezzato questo intervento?

Sin dall'insediamento della sua legislatura tra i cavalli di battaglia del sindaco ci sono state le problematiche legate al commercio online. D'altronde siamo consapevoli che la tassazione dei prodotti che vengono venduti sul web ruota intorno al 5%, mentre i commercianti 'fisici' devono fare i conti con tasse tra il 50 e il 60%. Mi unisco all'appello del sindaco, invitando i forlivesi ed i turisti a fare acquisti all'interno dei negozi della rete distributiva forlivese. E' un modo per sostenere la nostra economia e stare al fianco delle nostre imprese. Non dimentichiamoci quindi che quello che troviamo su internet lo troviamo anche nei nostri negozi e anche di qualità migliore. Spesso sul web si può infatti cadere in tranelli.

Cosa si augura per questo periodo?

Che i forlivesi tornino ad amare la propria città. Fare gli acquisti nei negozi di vicinato è un modo per tenere vive le luci delle nostre vetrine.