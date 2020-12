Natale illuminato, c'è tempo fino all'Epifania per partecipare al concorso "Forlimpopoli Brilla"

C'è tempo fino al 6 gennaio per partecipare a "Forlimpopoli Brilla", il concorso promosso dall'Amministrazione comunale per premiare le luminarie natalizie più belle allestite in città sia da parte dei privati cittadini che degli esercenti. Tutti i cittadini sono invitati a inviare le proprie foto alla pagina facebook dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Forlimpopoli o a taggare la stessa a @ForlimpopoliCittArtusiana. Gli addobbi migliori per ciascuna categoria (abitazioni e negozi) riceveranno un premio offerto dagli esercenti della città.