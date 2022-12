Natale, rinnovata atmosfera di festa alla residenza per anziani "Orsi Mangelli"

C’è una rinnovata atmosfera di festa, quest’anno, nei giorni che scandiscono il periodo natalizio nella Casa Residenza Anziani “P. e G. Orsi Mangelli" gestita dal Consorzio Archimede. Nel rispetto delle norme e con le necessarie cautele, gli ospiti sono tornati infatti ad assistere a numerosi eventi musicali e culturali, all’insegna dello svago e del buon umore. Il 15 ed il 20 dicembre, Gabriele Zelli, noto esperto “della Romagna e dei romagnoli”, ha animato con successo due piacevoli incontri tra musica e tradizioni; nello stesso mese sono in programma due spettacoli musicali con la partecipazione di Daniela e Leonardo Vallicelli, non mancheranno tombolate, l’arrivo di Babbo Natale e menù speciali nei giorni di festa in cui sarà possibile per i familiari fare visita agli ospiti. In occasione delle festività la ditta Villabagnolo di Castrocaro Terme ha voluto omaggiare gli ospiti e il personale della struttura di una generosa fornitura di vini, si ringrazia del gradito omaggio tutta l’azienda ed in particolare il gentilissimo signor Enea Stradaroli.